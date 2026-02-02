Juegos guiados, regalos, coreografías y música con la Duendeneta: Así será el baile infantil de Entroido

Participantes en una edición anterior Gonzalo Salgado

La 'Festa Infantil de Entroido' organizada por la Concellería de Xuventude de Vilagarcía promete ser especiamente emocionante este año, ya que todas las actividades programadas tendrán como objetivo favorecer la comunicación emocional de la infancia. El baile tendrá lugar en la tarde del lunes 16 e febrero, en la Praza da Peixería y, además de una amplia carta de divertidos talleres, de la música y de las coreografías y juegos guiados, habrá regalos para todos los asistentes.

Una de las actividades será el taller 'As emocións teñen cores', para personalizar disfraces pintando las caras con expresiones divertidas. En 'Unha emoción para levar', fabricarán chapas en las que expresen diversos estados de ánimo, utilizando en las que expresen diversos estados de ánimo, utilizando emoticonos. En el taller de 'Emoción(Arte)' colaborarán en la realización de un mural sobre el Entroido y en el de 'Disfrazando emocións', la infancia podrá confeccionar un disfraz.

A modo de recompensa, el público asistente recibirá chapas de 'emojis' que podrán sumar al 'emotiglobo'. La Duendeneta será la encargada de poner la música al baile, en el que habrá animación, coreografías guiadas y juegos interactivos para garantizar la diversión durante toda la tarde.

Más de 7.000 euros en premios

Por otra parte, desde hoy y hasta el día 13 permanece abierto el plazo para inscribirse en el desfile-concurso de disfraces organizado por la Concellería de Cultura. El evento tendrá lugar el martes 17 de febrero por la tarde y contará con una dotación de 7.300 euros en premios, para las mejores máscaras, comparsas, carrozas y choqueiros.

Las inscripciones deben realizarse presencialmente en las dependencias de Cultura (situadas en el Auditorio Municipal) de lunes a viernes, en horario de 9 a 13:30 horas. El formulario para anotarse y las bases del concurso están disponibles en el tablón de anuncios de la web del Concello y en la sede electrónica