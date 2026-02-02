Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

El PP acusa al gobierno local de “boicotear” las ayudas a asociaciones

Fátima Frieiro
02/02/2026 19:29
Parte del grupo municipal del PP en un pleno
Parte del grupo municipal del PP en un pleno
Gonzalo Salgado
El PP de Vilagarcía critica que todos los partidos de la izquierda votasen en el último pleno en contra de una moción suya en la que pedían ampliar de 2 a 5 años la cesión de los centros sociales a las asociaciones para que estas puedan acogerse al plan Provincia Comunitaria de la Diputación. Según el PP de esta forma los colectivos podrían concurrir a axudas de entre 6.000 y 10.000 euros al año para arreglos y mejoras.

La portavoz del PP, Ana Granja, declara que “o que vimos no último pleno foi un acto de falta de consideración hacia os veciños que traballan por dar vida ás parroquias”.

Los populares tildan de “descaro” la actitud de los socialistas. “Reciben máis cartos ca nunca da Deputación e aínda queren quedarse co que lles toca ás asociacións”. Así se expresaron en relación a una enmienda presentada a la moción por el propio Partido Socialista y que fue rechazada.

El PP cree que la gestión del PSOE en Vilagarcía se caracteriza por “obras que son chapuzas, mantemento inexistente e instalacións municipais deficientes. Non atenderon as demandas das parroquias en 11 anos, non o van facer agora”. Los populares también criticaron la posición del BNG al que acusan de “cómplices do abandono que sufre Vilagarcía”.

