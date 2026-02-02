Alerta de estafa: O Piñeiriño avisa de que piden dinero en su nombre para el 'Solifest'

El centro Amencer con el dinero recaudado el año pasado Cedida

La asociación vecinal 'Breogán' de O Piñeiriño advierte de un intento de estafa en su nombre para pedir dinero para la organización del 'Solifest', el festival solidario que recauda fondos a favor de Amencer Aspace. Personas ajenas a la organización del evento, que se celebrará en abril, están acudiendo a comercios y locales hosteleros, reclamando en algunos casos cantidades de hasta 300 euros anuales.

Afirman que acuden en representación del 'Solifest'. "É completamente falso", señalan desde la asociación vecinal, que incide en que para organizar el festival nunca solicitan "doazóns económicos nin acordos de colaboración anual deste tipo".

Las formas de colaborar con el festival, que se celebrará el 19 de abril, es ese mismo día, a través de los puestos habilitados, hacer alguna compra o, en los establecimientos colaboradores que se indicarán con tiempo, así como a través de redes y canales oficiales.

Llamamiento a denunciar

"Calquera outra solicitude de diñeiro realizada no nome do Solifest non está autorizada e debe considerarse unha estafa", señalan desde la organización. Por ello, reclaman a los comercios, establecimientos hosteleros o personas que resultasen afectadas que presenten la correspondiente denuncia ante la Policía, ya que se trata de un "uso fraudelento do nome do festival e dunha causa solidaria". La asociación vecinal 'Breogán' lamenta profundamente esta situación y agradece la colaboración y confianza de quienes apoyan el 'Solifest' y la labor de Amencer-Aspace.