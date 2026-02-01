Fachada de la EOI D.A.

La Escola Oficial de Idiomas de Vilagarcía tiene abierta una encuesta sobre la oferta educativa para el curso 2026-2027, con el objetivo de optimizarla al máximo y adaptarla a las necesidades del entorno.

Desde la dirección del centro indican que está abierta tanto para el alumnado actual del centro como para todas aquellas personas interesadas en estudiar unas de las seis lenguas que en él se imparten, es decir, alemán, francés, inglés, italiano, gallego y portugués. El cuestionario incluye una pregunta de sondeo sobre que otros idiomas son de interés para el potencial alumnado del centro, situado en A Lomba.

La edad de acceso a las EOI gallegas es a partir de los 14 años, siempre y cuando sea una lengua que no sea su primer idioma extranjero en el centro de enseñanza obligatorio, en cuyo caso se extiende hasta dos años más adelante.

El plazo para realizar la encuesta finaliza el 28 de febrero y se puede consultar más información en la página web de la escuela. Allí también se pueden ver las actividades que tiene organizadas el centro, con colaboración de la Xunta, para próximas fechas. Como el taller de radio con Charo Pito, que será mañana en dos turnos; o el concurso de cartas por San Valentín, para todo tipo de amores y en lengua inglesa