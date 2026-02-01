Vilagarcía
Nuevo corte de luz en Trabanca Sardiñeira y Guillán
Desde los temporales, son frecuentes en estas zonas, según las personas afectadas
Vecinos de Trabanca Sardiñeira y Guillán se muestran molestos por los continuos cortes de luz, el último durante es tarde. En el mapa de incidencias de Naturgy aparecían reflejados estos casos, que residentes en estas zonas denuncian que son frecuentes. Durante las jornadas de temporal también se registraron interrupciones del suministro eléctrico en diversas zonas, como en el tramo desde O Ramal hasta Carril. En puntos como O Loureiro, destacan que desde entonces no se recuperó totalmente el servicio y que, con frecuencia, se quedan a oscuras en las viviendas.