Nuevo corte de luz en Trabanca Sardiñeira y Guillán

Vistas de una de las zonas de Trabanca Sardiñeira Cedida

Vecinos de Trabanca Sardiñeira y Guillán se muestran molestos por los continuos cortes de luz, el último durante es tarde. En el mapa de incidencias de Naturgy aparecían reflejados estos casos, que residentes en estas zonas denuncian que son frecuentes. Durante las jornadas de temporal también se registraron interrupciones del suministro eléctrico en diversas zonas, como en el tramo desde O Ramal hasta Carril. En puntos como O Loureiro, destacan que desde entonces no se recuperó totalmente el servicio y que, con frecuencia, se quedan a oscuras en las viviendas.