Así serán los actos de Entroido en Carril y Vilaxoán

Con la llega de febrero, Arousa se prepara para vivir con toda la intensidad el Entroido y Vilagarcía no es una excepción. Dentro de la localidad hay dos puntos en los que estas fiestas son especialmente esperadas.

Se trata de Carril y, sobre todo, de Vilaxoán, zona de retranca, donde el Enterro da Sardiña es toda una institución y única en la que se mantienen las comparsas que, antaño, eran todo un símbolo del municipio. En ambas zonas marineras, todo está preparado para que ni la lluvia pueda con las ganas de pasarlo bien y de compartir estas fechas tan especiales con las personas cercanas.

Por ello, de preparar las programaciones, con la colaboración del Concello, se encargan las asociaciones vecinales y culturales. En Carril, se trata del Círculo Cultural Artístico Gato Negro, que prepara una programación para todos los públicos durante las próximas semanas. Los actos centrales serán del 14 al 22 de febrero, con un lema que es toda una declaración de intenciones: ‘Troula sen límites’.

A la infancia se dirige el Taller de Entroido del sábado 14, que tendrá lugar a partir de las 11 horas. Al día siguiente, desde las cinco y media de la tarde, tendrá lugar el Baile Infantil, con Tatarina Animación. Otra parte muy importante de cualquier fiesta gallega que se precie es la gastronomía, que en estas fechas se centra en las orejas y en las filloas. El viernes 20, a partir de las 17:30 y para mayores de 16 años, habrá un taller para aprender a prepararlas.

En la madrugada del sábado 21 al domingo 22, a partir de las o horas, será el ‘Baile de Piñata’, con la animación de Will Discomovil y premios a los mejores disfraces, así como sorteos. Ya el domingo por la tarde, a partir de las 18: 30, será el momento del ‘Enterro da Sardiña’, en el que habrá los tradicionales curas y ‘choronas’ y que cuenta con la participación de la ANPA de A Escardia y ‘Os Jatiños Grupo T Malveiras’.

Cena-baile en Rubiáns

Además, durante los dos fines de semana de Entroido (14 y 15 y 21 y 22), el bar del Gato Negro tendrá un menú especial para las cenas. Por 25 euros por persona, degustarán langostinos cocidos y a la plancha, navajas, vieira, almejas, carrilleras estofadas y los postres típicos. Incluye el precio bebida, café y chupito. En Vilaxoán, los actos comenzarán ya desde principios de mes, talleres para preparar la Sardiña. Serán los sábados 7 y 14 y el lunes 16 y los asistentes aprenderán a hacer farolillos, imanes y candil. El ‘Certame de Comparsas’, único que mantiene estas irónicas coplillas en el municipio, será el viernes 20, a partir de las 20:30 horas y en el centro cultural de O Preguntoiro. Desde allí partirá, al sábado siguiente y a las 19:30 horas, el Enterro da Sardiña.

También la asociación O Souto, de Rubiáns, organiza en el local cultural una cena-baile para el Sábado de Piñata, el 21. El menú, a base de embutidos ibéricos y lacón con grelos, incluye postre, bebida y chupito por 33 euros por persona (a 12 euros en el caso de los menores). La reserva, previo pago, se puede hacer hasta el día 17 y habrá sorteos, baile y música a cargo de Keys Dj, desde las 21:30 horas. A todo esto, se suman los actos de Ravella.