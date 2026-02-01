As Bocas llena de baches: piden su arreglo al Concello de Vilagarcía

Baches en As Bocas Gonzalo Salgado

El estado en el que se encuentra el asfalto en la carretera de As Bocas- paralela al recinto ferial de Fexdega- está despertando muchas críticas entre quienes conducen. Se quejan de que este vial, ahora muy utilizado por las obras de Rodrigo de Mendoza, no se encuentra preparado para soportar el número de coches que por allí pasan a diario. Baches, resaltos y tapas de alcantarilla levantadas son algunos de los obstáculos con los que se encuentran quienes van al volante de los vehículos, al paso por esta carretera. Por ello, reclaman al Concello su reparación.

Con el mal tiempo de estos días, su estado todavía se deterioró más y la conducción se hace realmente difícil. A todo ello, se añaden la impaciencia de la vecindad de Vilagarcía por poder volver a utilizar la Avenida Rodrigo de Mendoza, con desvíos debido a las obras de los tanques de tormenta. Confían en Ravella en que, esto último, pueda solventarse en pocas semanas, ya que son los plazos que manejan desde la administración autonómica, que es quien promueve estos trabajos, que se incluyen en los de mejora del saneamiento de la ciudad.

En cualquier caso, durante los últimos años es muy frecuente que, para evitar el centro urbano, los vehículos se desvíen por zonas del rural y la periferia. También por ello aumentaron las quejas por el estado de estas carreteras, en algunas de las cuales fue necesario establecer medidas de seguridad, como reductores de velocidad, al tratarse de viales con casas pegadas, sin aceras y por donde se volvió más arriesgado circular a pie.