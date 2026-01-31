'Vilagarcía, Cidade de Libro' extiende sus páginas hasta noviembre: Estas son las novedades de la sexta edición

Los encuentros con las grandes firmas son de lo más esperado Gonzalo Salgado

Vilagarcía ya se está preparando para convertirse en escenario de las letras durante el sexto mes del año. Los actos centrales de Cidade de Libro se llevarán a cabo en la semana del 8 al 14 de junio, pero en realidad, las páginas de esta sexta edición se extenderán hasta noviembre. El proyecto diseñado por la Concellería de Xuventude se ajusta todavía más a los criterios de valoración de las ayudas que convoca el Ministerio de Cultura, con un presupuesto de 78.000 euros que esperan que el organismo que dirige Ernest Urtasun. La parte restante se repartirá entre varios departamentos municipales (Cultura y Turismo, además del organizador) y diversos patrocinios.

El programa amplía su alcance con actividades específicamente diseñadas para centros escolares, alumnado con necesidades educativas especiales, centros de día y residencias de personas mayores, para garantizar que la lectura llegue a todos los colectivos.

Nombres de prestigio

Además, incluye una iniciativa pionera, que llevará las letras fuera de los espacios culturales tradicionales mediante una propuesta participativa, tecnológica y con un fuerte componente social. Son estas dos novedades las que hacen que ‘Vilagarcía, Cidade do Libro’, se extienda más allá de la semana central, hasta el otoño. Además, se añaden nuevos formatos de mediación lectora, que permitirán establecer un diálogo simbólico con escritores y escritoras de otros tiempos, conectando literatura, memoria y territorio, y ofreciendo experiencias adaptadas a un público variado. La edición pasada tuvo una media de mil visitantes al día. Durante estos seis años, por ‘Vilagarcía, Cidade de Libro’ pasaron nombres como Domingo Villar, María Oruña, Ledicia Costas, Carmen Posadas, Ian Gibson, Paloma Sánchez Guernica, Javier Cercas o Máximo Huerta, entre otros.