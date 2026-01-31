Llegan los cursos de capacitación digital a Matosinhos: Estos son los temas que oferta el Concello de Vilagarcía

El aula Cemit está en el edificio de Matosinhos Gonzalo Salgado

La Concellería de Promoción do Emprego pone en marcha una nueva edición de los cursos de Inclusión e Capacitación Dixital, que se llevarán a cabo en el edificio de Matosinhos, en el barrio de A Lomba.

Son un total de 16 formaciones gratuitas las que se ofertan desde el departamento que dirige el socialista Álvaro Carou, destinadas a diferentes niveles de usuario y con el objetivo de responder a todo tipo de necesidades, tanto para los que se acercan por primera vez a las nuevas tecnologías como para los que pretenden ampliar conocimientos, tanto a título personal como profesional.

Las actividades se impartirán en el aula Cemit, desde mediados del mes que está comenzando hasta que finalice el presente ejercicio 2026. El Concello organiza este programa con la colaboración de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), de quien depende el aula Cemit emplazada en el centro municipal. La formación es gratuita para el alumnado y la duración de cada curso varía, en función de los temas a abordad, aunque se establece entre las 8 y las 30 horas.

En cinco bloques

Las actividades comenzarán tan pronto se vayan cerrando los grupos. Las personas interesadas en participar pueden anotarse ya o solicitar más información dirigiéndose al Centro de Formación de Matosinhos, de 9 a 14 horas. El programa se divide en siete bloques, según el grado de conocimiento que tenga el alumnado y en función de los objetivos de la formación. le

El primero es el de ‘Inclusión Digital, para aquellas personas que se enfrentan por primera vez a este tipo de contenidos, con temas como la iniciación a informática e internet, el webmail, la aplicación de la ciberseguridad a los dispositivos o el uso de aplicaciones básicas en teléfonos, tabletas u otros dispositivos.

El segundo tema será el de la ofimática en software libre, que abordará los procesadores de texto, las hojas de cálculo, la elaboración de presentaciones o las bases de datos.

En el bloque de capacitación avanzada y herramientas TIC, el alumnado aprenderá Canva para principiantes, trabajará en la nube con herramientas de Google y se introducirá al diseño en tres dimensiones.

También habrá un bloque de orientación al empleo en redes sociales y apps y otro de ciberseguridad y privacidad, con contenidos como ‘A miña banca dixital’ o charlas para empresas, autónomos y ciudadanía para evitar las estafas a través de la red.

En el bloque de otras acciones, aprenderán a crear teleformación con Mood