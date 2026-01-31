Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Las cookies más virales también se venden en Vilagarcía

Estos dulces nacieron en una cadena estadounidense pero llegaron a España con distintos nombres y muchos aficionados 

Fátima Pérez
31/01/2026 14:00
Las New York Cookies de Vilagarcía
Las New York Cookies de Vilagarcía
D.A.
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Las Crumbl Cookies también se pueden encontrar en Vilagarcía, o al menos su receta. Estos dulces que nacieron de una cadena estadounidense llegaron a España con distintos nombres, entre ellos New York Cookies, y así es como las conocen en esta pastelería de Vilagarcía.

Al pan pan vende estas galletas virales en plena Rúa Clara Campoamor, en el centro de la villa, aunque realmente se elaboran en un obrador de Pontevedra. 

La pastelería ofrece todo tipo de sabores: desde pistacho, hasta Kinder Bueno, Ferrero, Nutella, Lotus, y más. La particularidad de estas galletas no reside en el nombre, ni en el aspecto, sino en la receta. Las Crumbl Cookies se caracterizan por una textura suave que podría parecer incluso cruda y con falta de horneado, pero a pesar de ello son sin duda unos de los dulces más virales del momento. 

Precisamente por esta característica hace que para muchos sea todo un manjar, mientras que para otros resulte desagradable por su crudeza. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Reunión del consejo de administración del organismo, estos días, en Zaragoza

Cambados invita al Albariño al nuevo presidente de Recevín, el italiano Angelo Radica
Beni Yáñez
Acto de homenaje a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao organizado por el Concello de Rianxo

Rianxo celebra un acto homenaje por el 140 aniversario del nacimiento de Castelao
Fátima Pérez
Sigaltec

El Sigaltec CLB cede en casa ante el Oviedo
María Caldas
Acto abierto en defensa de la sanidad pública

El BNG denuncia en A Pobra una sanidad pública “deteriorada” y llama a la movilización social
Fátima Pérez