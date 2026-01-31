Las cookies más virales también se venden en Vilagarcía

Las New York Cookies de Vilagarcía D.A.

Las Crumbl Cookies también se pueden encontrar en Vilagarcía, o al menos su receta. Estos dulces que nacieron de una cadena estadounidense llegaron a España con distintos nombres, entre ellos New York Cookies, y así es como las conocen en esta pastelería de Vilagarcía.

Al pan pan vende estas galletas virales en plena Rúa Clara Campoamor, en el centro de la villa, aunque realmente se elaboran en un obrador de Pontevedra.

La pastelería ofrece todo tipo de sabores: desde pistacho, hasta Kinder Bueno, Ferrero, Nutella, Lotus, y más. La particularidad de estas galletas no reside en el nombre, ni en el aspecto, sino en la receta. Las Crumbl Cookies se caracterizan por una textura suave que podría parecer incluso cruda y con falta de horneado, pero a pesar de ello son sin duda unos de los dulces más virales del momento.

Precisamente por esta característica hace que para muchos sea todo un manjar, mientras que para otros resulte desagradable por su crudeza.