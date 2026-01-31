Juana, Josefa y Pilar: mujeres "trincheira" que resisten en la memoria de Vilagarcía

Aurora Marco interviniendo delante del monolito del Cementerio Gonzalo Salgado

La memoria volvió a ser tenaz en Vilagarcía, con tres mujeres en el centro del recuerdo: Juana Núñez, Josefa González y Pilar Fernández ‘la Montañesa’, tres mujeres que pagaron con su vida la lucha por la libertad y el haberse convertido en “trincheiras”. Redes protectoras de una República que se extinguía, al mismo tiempo que los avances se precipitaban hacia el vacío.

Sobre esta cuestión hizo hincapié el investigador Pepe Álvarez. “Sufriron a eliminación dos dereitos que foron conseguidos coa II República”, apuntó el memorialista pontevedrés.

Aurora Marco, también historiadora, apeló a la memoria como antídoto para la inmortalidad no física, sino de los valores que defendieron los que fueron represaliados con muerte, exilio o cárcel. También con las “fórmulas sexuadas” que escogían para las mujeres, recordó Álvarez, con violaciones, abusos, rapados o pintadas en la frente. tos.

A Juana, Pilar y Josefa les tocó pagar con la vida. Las dos últimas eran anarquistas, de la CNT, el sindicato más significativo en la Vilagarcía republicana. “Participaban nas asambleas, apoiaban as folgas, organizaban caixas de resistencia”, explicó Isabel Nieto, dirigente del sindicato anarquista, sobre las mujeres. También fueron auténticas “casas refuxio” y “trincheiras da resistencia”, protegiendo a aquellos a los que buscaban para matar. Así sucedió con Josefa González, jornalera, que en Trabanca dio cobijo a Urbano Tarrío. El joven fue asesinado de un tiro desde la planta baja de la casa, mientras que para dar muerte a ella “esperaron ao día do seu santo”. Tenía dos hijos, que se criaron en Francia. Su nieta, Valerie, volvió casi un siglo después para abrazar al monolito que sirve de homenaje a los represaliados, y ante el que se llevó a cabo el acto. Como en el poema ‘O pasado’, de Luis Seoane, que leyó Aurora Marco, llegó alguien para cuidar los muer

Xantar solidario

En realidad, hace ya décadas que en Vilagarcía se trabaja por contar la historia de los que lucharon por la libertad. “Hoxe é máis necesario que nunca”, dijo el alcalde, Alberto Varela, que puso en valor el papel de Iniciativa y O Faiado "máis necesario que nunca" en un momento en el que el discurso franquista cala entre los jóvenes. "A dignidade perdérona os que cometeron os crimes e as inxustizas", dijo el regidor. Después, todos se unieron en un Xantar en el Gato Negro de Carril, que sirve también para recaudar fondos para otro lugar de memoria.