Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Juana, Josefa y Pilar: mujeres "trincheira" que resisten en la memoria de Vilagarcía

Un acto en el Cementerio y un Xantar rindió homenaje a los luchadores contra el fascismo

Olalla Bouza
31/01/2026 20:29
Aurora Marca interviniendo delante del monolito del Cementerio
Aurora Marco interviniendo delante del monolito del Cementerio
Gonzalo Salgado
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

La memoria volvió a ser tenaz en Vilagarcía, con tres mujeres en el centro del recuerdo: Juana Núñez, Josefa González y Pilar Fernández ‘la Montañesa’, tres mujeres que pagaron con su vida la lucha por la libertad y el haberse convertido en “trincheiras”. Redes protectoras de una República que se extinguía, al mismo tiempo que los avances se precipitaban hacia el vacío. 

Sobre esta cuestión hizo hincapié el investigador Pepe Álvarez. “Sufriron a eliminación dos dereitos que foron conseguidos coa II República”, apuntó el memorialista pontevedrés. 

Aurora Marco, también historiadora, apeló a la memoria como antídoto para la inmortalidad no física, sino de los valores que defendieron los que fueron represaliados con muerte, exilio o cárcel. También con las “fórmulas sexuadas” que escogían para las mujeres, recordó Álvarez, con violaciones, abusos, rapados o pintadas en la frente. tos.

A Juana, Pilar y Josefa les tocó pagar con la vida. Las dos últimas eran anarquistas, de la CNT, el sindicato más significativo en la Vilagarcía republicana. “Participaban nas asambleas, apoiaban as folgas, organizaban caixas de resistencia”, explicó Isabel Nieto, dirigente del sindicato anarquista, sobre las mujeres. También fueron auténticas “casas refuxio” y “trincheiras da resistencia”, protegiendo a aquellos a los que buscaban para matar. Así sucedió con Josefa González, jornalera, que en Trabanca dio cobijo a Urbano Tarrío. El joven fue asesinado de un tiro desde la planta baja de la casa, mientras que para dar muerte a ella “esperaron ao día do seu santo”. Tenía dos hijos, que se criaron en Francia. Su nieta, Valerie, volvió casi un siglo después para abrazar al monolito que sirve de homenaje a los represaliados, y ante el que se llevó a cabo el acto. Como en el poema ‘O pasado’, de Luis Seoane, que leyó Aurora Marco, llegó alguien para cuidar los muer

Xantar solidario

En realidad, hace ya décadas que en Vilagarcía se trabaja por contar la historia de los que lucharon por la libertad. “Hoxe é máis necesario que nunca”, dijo el alcalde, Alberto Varela, que puso en valor el papel de Iniciativa y O Faiado "máis necesario que nunca" en un momento en el que el discurso franquista cala entre los jóvenes. "A dignidade perdérona os que cometeron os crimes e as inxustizas", dijo el regidor. Después, todos se unieron en un Xantar en el Gato Negro de Carril, que sirve también para recaudar fondos para otro lugar de memoria.

Un momento del Xantar da Memoria, que recauda fondos para un nuevo roteiro y fue en el Gato Negro de Carril
Un momento del Xantar , que recauda fondos para un nuevo lugar de memoria y fue en el Gato Negro de Carril
Gonzalo Salgado
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Reunión del consejo de administración del organismo, estos días, en Zaragoza

Cambados invita al Albariño al nuevo presidente de Recevín, el italiano Angelo Radica
Beni Yáñez
Acto de homenaje a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao organizado por el Concello de Rianxo

Rianxo celebra un acto homenaje por el 140 aniversario del nacimiento de Castelao
Fátima Pérez
Sigaltec

El Sigaltec CLB cede en casa ante el Oviedo
María Caldas
Acto abierto en defensa de la sanidad pública

El BNG denuncia en A Pobra una sanidad pública “deteriorada” y llama a la movilización social
Fátima Pérez