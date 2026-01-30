Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Vuela una caseta de obra en Vilagarcía y corta un vial

La Policía Local atendió esta tarde un sinfín de incidencias por el temporal, la mayoría por tapas de arquetas desplazadas

Olalla Bouza
30/01/2026 20:28
Caseta de obra que voló con el viento
Caseta de obra que voló con el viento
Cedida
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

La Policía Local de Vilagarcía atendió un buen número de incidencias durante esta tarde, debido al temporal. El viento fue el gran protagonista, provocando que se desplazasen tapas de alcantarilla, que suponen un grave riesgo para la circulación.

La incidencia más destacada fue una caseta de obra que voló en Sobradelo, llegando a cortar un vial. Además, hubo señales viarias caídas o dobladas por la acción del viento. El temporal recrudeció a partir de la media tarde, con vientos de fuerza 8 y 9, por lo que la alerta pasó a ser roja, un nivel que se mantendrá hasta bien entrada la mañana del día 31.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil

Una nueva oleada de robos en el municipio preocupa a los hosteleros y vecinos mecos
C. Hierro
Imagen de participantes en la edición del Chapuzón Solidario de este año

El 'Chapuzón Solidario' rompe un nuevo récord con una recaudación de 5.370 euros
C. Hierro
CPI Aurelio Marcelino Rey García

La Xunta recibe seis ofertas para rehabilitar el colegio público de Cuntis
Fátima Pérez
Cordal y Rey, ayer, en la presentación del programa

El Carnaval cambadés quemará el reglamento europeo de pesca y tendrá 10.000 euros en premios
Redacción