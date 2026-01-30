Vuela una caseta de obra en Vilagarcía y corta un vial

Caseta de obra que voló con el viento Cedida

La Policía Local de Vilagarcía atendió un buen número de incidencias durante esta tarde, debido al temporal. El viento fue el gran protagonista, provocando que se desplazasen tapas de alcantarilla, que suponen un grave riesgo para la circulación.

La incidencia más destacada fue una caseta de obra que voló en Sobradelo, llegando a cortar un vial. Además, hubo señales viarias caídas o dobladas por la acción del viento. El temporal recrudeció a partir de la media tarde, con vientos de fuerza 8 y 9, por lo que la alerta pasó a ser roja, un nivel que se mantendrá hasta bien entrada la mañana del día 31.