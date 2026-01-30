Vilagarcía acogerá un congreso para abordar medidas para el relevo generacional en el empleo

Eduardo Abad y Jesús Diéguez, de UPTA, presentaron el congreso junto a Medeiros, de UGT.jpg Mónica Ferreirós

La ministra de Trabajo y vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz; el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y otras autoridades estatales, autonómicas y locales estarán presentes en la segunda edición del Congreso Nacional de Relevo Generacional, que se celebrará en Vilagarcía los días 14 y 15 de abril.

Es la segunda edición de este evento, que organizan UPTA y UGT y que busca establecer medidas de cara a los próximos cuatro años, para poner frente a un problema que afecta tanto al trabajo autónomo como al por cuenta ajena.

Tras el congreso de Sevilla, ahora llegará al Auditorio de Vilagarcía, implicando a sindicatos, entidades sociales y educativas y administraciones para hacer frente al "principal problema económico del próximo decenio".

Jesús Diéguez, portavoz de UPTA-Agtamar en Galicia; Eduardo Abad, presidente de la asociación de autónomos en España y Cristóbal Medeiros, secretario xeral de UGT, presentaron el evento que apela como colectivos estratégicos a los estudiantes de Formación Profesional, a los emprendedores inmigrantes y a las personas con experiencia laboral.

Tanto Medeiros como Abad Sabarís celebraron el pacto de los sindicatos con el Ministerio de Trabajo para una nueva subida del salario mínimo interprofesional. "As melloras para as traballadoras non destrúe empresas", dijo el secretario xeral de UGT. "Para UPTA, el reparto y la redistribución de riqueza son fundamental", apuntó el portavoz de los autónomos.

Población inmigrante como pilar

En un contexto en el que, solo en la provincia de Pontevedra, más de 37.000 trabajadores superan los 60 años de edad y la tasa de desempleo en mayores de 25 años en Galicia es una de las mayores del Estado, UGT y UPTA celebran también la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno. "Son un piar fundamental", dijo Medeiros. "Bienvenidos sean", dijo Abad Sabarís, que apuntó que esta población extranjera muestra un resultado positivo de un 40% en las aportaciones a la Seguridad Social (en comparación con los gastos) y contribuyen en más de 10.000 millones al Producto Interior Bruto.

"O paramos el discurso asqueroso y mentiroso de la ultraderecha o nos encontraremos en realidades como la de Estados Unidos. Paremos esta especie de locura de decir que los inmigrantes vienen a delinquir y a quitarnos el trabajo", señala Abad. De hecho, desde UPTA y UGT ven en esta población una de las soluciones al problema del relevo generacional.