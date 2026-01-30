Vecinos de Bamio denuncian que hay caballos “en mal estado” en una finca privada del lugar

Los caballos están en una finca de Bamio Mónica Ferreirós

Vecinos de Bamio denuncian que en una finca particular hay dos caballos que se encuentran “en mal estado” y “sufriendo a la intemperie” desde hace ya semanas. Quienes pasan por la llamada carretera vieja de este lugar exponen que los equinos no tienen ningún lugar para guarecerse y que han vivido tanto las bajas temperaturas como las fuertes lluvias y granizadas registradas en las últimas horas al descubierto. “Están alí, nun estado de abandono”, indican quienes los ven a diario.

Esta situación – dicen los denunciantes–fue trasladada específicamente tanto a los agentes de la Policía Local de Vilagarcía como al Seprona. “Chamamos para ver se poden facer algo, pero de momento a situación segue igual. Eu creo que non ten xeito que os animais estén así sen ningún sitio donde acollerse da choiva. Están quedando sen herba e dan moitísima pena”, apuntan los denunciantes.

Quienes ven a los animales día sí y día también entienden que no pueden estar en esta situación. “Non pode ser que cando vas co can pola praia che veñan enriba e, en cambio, cando hai cabalos nestas condicións ninguén faga nada. Cremos que hai que actuar”, explican.

No es la primera vez que vecinos de otros puntos de la capital arousana denuncian la situación de este tipo de animales en fincas, sobre todo cuando la climatología (bien sea por frío o por calor) es muy adversa.