Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Vecinos de Bamio denuncian que hay caballos “en mal estado” en una finca privada del lugar

Fátima Frieiro
30/01/2026 00:35
Los caballos están en una finca de Bamio
Los caballos están en una finca de Bamio
Mónica Ferreirós
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Vecinos de Bamio denuncian que en una finca particular hay dos caballos que se encuentran “en mal estado” y “sufriendo a la intemperie” desde hace ya semanas. Quienes pasan por la llamada carretera vieja de este lugar exponen que los equinos no tienen ningún lugar para guarecerse y que han vivido tanto las bajas temperaturas como las fuertes lluvias y granizadas registradas en las últimas horas al descubierto. “Están alí, nun estado de abandono”, indican quienes los ven a diario.

Esta situación – dicen los denunciantes–fue trasladada específicamente tanto a los agentes de la Policía Local de Vilagarcía como al Seprona. “Chamamos para ver se poden facer algo, pero de momento a situación segue igual. Eu creo que non ten xeito que os animais estén así sen ningún sitio donde acollerse da choiva. Están quedando sen herba e dan moitísima pena”, apuntan los denunciantes.

Quienes ven a los animales día sí y día también entienden que no pueden estar en esta situación. “Non pode ser que cando vas co can pola praia che veñan enriba e, en cambio, cando hai cabalos nestas condicións ninguén faga nada. Cremos que hai que actuar”, explican.

No es la primera vez que vecinos de otros puntos de la capital arousana denuncian la situación de este tipo de animales en fincas, sobre todo cuando la climatología (bien sea por frío o por calor) es muy adversa.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

La sede del Consello Regulador de la DO acogió una acción formativa sobre IA

La Ruta do Viño Rías Baixas se abre al uso de la Inteligencia Artificial
A. Louro
Pleno de Cambados

Cambados retirará por acuerdo unánime los honores a Primo de Rivera y Severiano Martínez Anido
A. Louro
El ideal gallego

Vilanova aprueba el reglamento de su punto limpio, que abrirá con un contrato provisional
Beni Yáñez
Más de la mitad de las 39.000 inserciones registradas por el programa Incorpora en 2025 correspondió a mujeres

La Fundación ”la Caixa” promueve la inclusión laboral de más de 1.100 gallegos vulnerables
Redacción