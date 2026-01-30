Una tromba de agua anega la Rúa do Río, Ramón y Cajal y Rosalía de Castro

La lluvia anegó en minutos la Rúa do Río

Una fuerte tromba de agua anegó por completo y en escasos minutos varias calles del centro de Vilagarcía. En concreto fueron la Avenida Rosalía de Castro, la Rúa do Río (antigua Rey Daviña) y Ramón y Cajal. La inundación duró escasos minutos, pero despertó el temor a las riadas vividas en años pasados precisamente en estas zonas. En el caso concreto de Rosalía de Castro hubo problemas en la circulación de vehículos, debido a la altura que alcanzó el agua en determinados puntos.