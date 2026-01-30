Un socavón en la calzada obliga a cambios en el tráfico en Agustín Romero

El socavón apareció en la calle Agustín Romero

Un socavón de importantes dimensiones en la avenida Agustín Romero ha obligado a la Policía Local de Vilagarcía a hacer modificaciones en el tráfico rodado en este vial de acceso a la capital arousana. El agujero está en una zona con carril intermedio de acceso a la calle Matosinhos, que se utiliza ahora para suplir el carril afectado.