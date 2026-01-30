Vilagarcía
Un socavón en la calzada obliga a cambios en el tráfico en Agustín Romero
El agujero está localizado en una zona con un carril intermedio hacia Matosinhos
Un socavón de importantes dimensiones en la avenida Agustín Romero ha obligado a la Policía Local de Vilagarcía a hacer modificaciones en el tráfico rodado en este vial de acceso a la capital arousana. El agujero está en una zona con carril intermedio de acceso a la calle Matosinhos, que se utiliza ahora para suplir el carril afectado.