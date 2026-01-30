Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Trasladan al hospital a dos vecinas de Valga tras un aparatoso accidente en Bamio

Fue una salida de vía a la altura de la zona de O Campanario

Fátima Frieiro
30/01/2026 12:23
Las jóvenes fueron para el Hospital do Salnés
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Dos vecinas de Valga resultaron heridas tras sufrir un accidente en Bamio. Fue a la altura del kilómetro 15 ( en O Campanario) y, según fuentes de la Policía Local, fue una salida de vía al filo de las doce de la noche. Las jóvenes resultaron heridas leves y fueron trasladadas por sendas ambulancias a un centro hospitalario. El coche sufrió importantes daños materiales.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Fachada de la Audiencia de Pontevedra

Piden 5 años de cárcel para un vecino que iba a preparar una viña con un explosivo casero en Meis
b. y. o salnés
La lonja de Rianxo cuenta con 1.400 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y la autorización tiene una vigencia máxima de cuatro años

Portos otorga a la Cofradía de Rianxo una nueva concesión de gestión de la lonja por cuatro años que incluye la bonificación del 90% de las tasas
Chechu López
Imagen del presidente del club, Francisco Soutullo, con representantes de la AECC

El Anduriña SD dona un euro de cada entrada del partido de mañana a la AECC de O Grove
C. Hierro
El presidente de los parquistas, José Luis Villanueva

Los Parquistas de Carril llegan a un acuerdo con la Cofradía de Vilaxoán para vender en su lonja
Olalla Bouza