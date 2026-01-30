Trasladan al hospital a dos vecinas de Valga tras un aparatoso accidente en Bamio

Las jóvenes fueron para el Hospital do Salnés

Dos vecinas de Valga resultaron heridas tras sufrir un accidente en Bamio. Fue a la altura del kilómetro 15 ( en O Campanario) y, según fuentes de la Policía Local, fue una salida de vía al filo de las doce de la noche. Las jóvenes resultaron heridas leves y fueron trasladadas por sendas ambulancias a un centro hospitalario. El coche sufrió importantes daños materiales.