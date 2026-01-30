Ravella colaborará con la Xunta para el asfaltado integral de Valle-Inclán y Rodrigo de Mendoza

El alcalde, Alberto Varela, y el concejal de Obras, José María González, hablaron de las obras ejecutadas Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía colaborará con la Xunta de Galicia para que las avenidas Valle-Inclán y Rodrigo de Mendoza queden asfaltadas de forma integral una vez terminen las obras que Augas de Galicia está ejecutando en todo el entorno del río de O Con. Así lo asegura el alcalde, Alberto Varela, que indicó que los trabajos que debe ejecutar la administración autonómica no son solo los que se refieren a los tanques de tormenta y mejoras en el saneamiento, sino que el firme que se ha visto afectado en diferentes puntos debe ser reparado. Aún así el regidor socialista explica que la Xunta se ha comprometido a dejar como estaba lo que ha estropeado, pero que la intención del Concello es poner de su parte con fondos propios para que el asfaltado de los viales sea integral. Algo importante teniendo en cuenta que ambos son dos de los viales más importantes de entrada a la ciudad.

Alberto Varela señala que los contactos que su ejecutivo mantiene con la Xunta apuntan a que las obras en la zona de Rodrigo de Mendoza podrían estar listas “nunha ou en dúas semanas”. Un dato importante teniendo en cuenta que la colocación de unas tuberías ha obligado una vez más a cortar uno de los carriles de circulación y a desviar el tráfico rodado por otras zonas de la localidad como puede ser la parte trasera del recinto de Fexdega. “Sabemos que as obras incomodan e, a verdade, estas están sufrindo máis retrasos dos esperados”, reconoce el regidor.

También aclara que, al menos de momento, desde la Xunta de Galicia no le han comunicado las incidencias que la obra en Valle-Inclán tendrá sobre el mercadillo. “De momento non temos comunicación”, subraya.

Cabe recordar que los trabajos de la administración autonómica buscan ser un muro para posibles vertidos. Para ello se han construido tanques de tormenta tanto en la parte delantera de Fexdega (que volverá a reabrirse como aparcamiento) como en la zona del Mercado de Abastos.

Inversiones locales

Precisamente el primer edil compareció acompañado del concejal de Obras, José María

González, para sacar pecho de las inversiones que la administración local que preside ha realizado en materia de saneamiento y de pluviales. “Os proxectos non só importan dende o punto de vista estético, senón que tamén é obrigado revisar as tripas da cidade tal e como facemos en todas as obras que realizamos”, declaró Varela.

Así pues el alcalde puso datos sobre la mesa. Indicó que desde que se inició el mandato se llevaron a cabo un total de 23 actuaciones en materia de saneamiento y pluviales en diferentes puntos de la localidad. “Sempre insisto, pero é certo, sete de cada dez euros que se invisten neste municipio van para zonas do rural”, subrayó.

Según el alcalde estos proyectos de mejora beneficiaron a un total de 316 viviendas y se cambiaron 3.166 metros lineales de tuberías. La inversión – según los datos facilitados por el primer edil– supera el millón de euros.

Las actuaciones

Así pues las 23 actuaciones de las que habla el socialista fueron en doce enclaves diferentes a lo largo de este mandato. Por ejemplo en Vilagarcía se procedió a mejorar las redes en la avenida Doutor Tourón, en Castor Sánchez y en Santa Lucía. En el caso de As Bocas las actuaciones tienen que ver con la Rúa Castiñeiro, mientras que en Bamio los proyectos se centraron en la calle Campanario.

Las obras en esta materia también llegaron a Trabanca Sardiñeira. En concreto a la calle Fondo da Vila, a Castro de Trabanca y a la calle Quinteiro. En Os Duráns las intervenciones en las tripas del barrio se focalizaron en la calle Vilar Ponte, mientras que en Cea fue en Muíños de Cea y en la Rúa Carballido.

El alcalde incidió también en los trabajos que se ejecutaron en Cornazo, como son los que mejoraron las redes en la calle Santa Mariña, en Rianeiro y en Loureiro da Galufa. Además en Fontecarmoa se invirtió en las redes de saneamiento y pluviales de Camiño da Regueira.

En el caso de Guillán las intervenciones fueron en Rúa Bernardas y en Torre de Guillán, mientras que en Carril las mejoras se hicieron el alguno de los puntos de Rosalía de Castro, en Xalda y en Nicolás Viqueira.

Alberto Varela explicó que algunos de los trabajos están en marcha y a punto de terminarse, mientras que otros – como el de la calle Ameal, en Sobrán– se iniciarán en escasas semanas según el calendario previsto.

En Vilaxoán el listado de trabajos de Ravella incluyen la Rúa Pica y la travesía Veiga do Mar.

El alcalde defendió que todos estos trabajos y su ejecución son fruto de la “relación e diálogo constante” que el equipo de gobierno – a través de las diferentes concejalías y departamentos– tiene con los colectivos vecinales.

Más dinero

El alcalde manifestó que los proyectos que incluyen la renovación de las redes subterráneas implican, por lo tanto, una mayor inversión. “Isto eleva moito os custes e o investimento necesario, pero cremos que é moito mellor facer unha obra ben, que tres a medias. Por iso non nos limitamos a mellorar a estética das nosas rúas, senón que tamén nos preocupamos das ‘tripas’, do que vai por abaixo”, declaró. Es el caso, por ejemplo, de lo que se hizo en la humanización de Clara Campoamor más recientemente.

Varela recordó que “cando chegamos ao goberno no ano 2015 atopámonos, por exemplo, que houbo que facer unha ampliación do proxecto da rúa Vista Alegre precisamente para incluír a renovación dos servizos que non estaban contemplados inicialmente e que estaba claro que a rúa precisaba alomenos nunha das partes”.