Vilagarcía

Los Parquistas de Carril llegan a un acuerdo con la Cofradía de Vilaxoán para vender en su lonja

El convenio establece un porcentaje del 4% para cada una de las entidades 

Olalla Bouza
30/01/2026 18:36
El presidente de los parquistas, José Luis Villanueva
El presidente de los parquistas, José Luis Villanueva
Gonzalo Salgado
La OPP89 Parquistas de Carril acaba de firmar un convenio con la Cofradía de Vilaxoán para utilizar su lonja con su maquinaria y personal. Dicho acuerdo establece un porcentaje del 8% sobre las ventas, repartido en un cuatro por ciento para cada una de las entidades firmantes, siendo en concepto de comisión para el pósito y de retención para los productores que preside José Luis Villanueva.

Comenzaron a funcionar ya el martes, cuando se puso en marcha el primer servicio en lonja atendido por el personal de los parquistas. El horario de recogida de marisco en Vilaxoán será hasta las 16:50 horas y la subasta a las 17. Los días en los que la marea venga temprano, podrá realizarse la venta por la mañana, de lo que se informará debidamente a los socios de la OPP. 

Cierre de O Ramal

Los parquistas explican que esta decisión viene dada por la imposibilidad de utilizar las naves de O Ramal. Recuerdan que estas abrieron en agosto del año pasado, para clasificación y almacenaje y "después de cumplir con todos los requisitos legales exigibles". Pero, dicen desde la entidad que dirige Villanueva, "con apenas unos días funcionando", el Concello declaró la ineficacia de la comunicación de inicio de actividad, "aludiendo a causas absurdas e injustificables y ordenando el inmediato cierre bajo la amenaza de precinto".

La entidad incide en que en septiembre volvieron a presentar la comunicación de inicio de actividad, pero el 11 de diciembre, "en plena campaña navideña", Ravella volvió a declarar la ineficacia, "aludiendo esta vez a nuevos argumentos, estos totalmente contradictorios con sus propios actos, causando graves prejuicios a esta entidad y, sobre todo, a sus asociados", apuntan en un comunicado.

