Vilagarcía

In.Xurga hablará en sus jornadas de la trata, del edadismo y la violencia machista

La Plataforma de Xuristas Inclusiv@s celebran también su Congreso en el Auditorio el 25, 26 y 27 de febrero

Fátima Frieiro
30/01/2026 17:02
Asistentes a las jornadas de In.Xurga en una edición anterior
Asistentes a las jornadas de In.Xurga en una edición anterior
Gonzalo Salgado
La Plataforma de Xuristas Inclusiv@s In.Xurga ha elegido Vilagarcía para celebrar tanto su Congreso Internacional como las jornadas sobre violencia machista y mujer con discapacidad. Las fechas elegidas por el colectivo son el 25, 26 y 27 de febrero y serán en el Auditorio Municipal. Los dos eventos se unifican y abordarán temáticas de calado como el delito de trata, entre otros. Además la Plataforma se ha aliado este año con la Universidade de Santiago para que el alumnado del IV Ciclo asista. En todo caso la actividad está abierta a toda la ciudadanía.

El Congreso se presenta con el título de “Defender la diversidad sin fronteras: educación, discurso de ocio y discapacidad”. Por su parte las jornadas son sobre “Catenarias cara á igualdade. Políticas públicas en violencia de xénero: servizos sociais, delito de trata e discapacidade”.

Ponencias de interés

Por el Auditorio pasarán personas especializadas en las temáticas a abordar tanto en materia de derechos humanos como en el mundo del derecho.

El bloque sobre violencia machista será el jueves 26 y lo inaugurará el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, así como responsables del CIM de la ciudad y también de la UFAM de la Policía Nacional de la Comisaría. También estará en esa mesa concreta la doctora en Derecho Unión Europea y experta en violencia machista, Ana María Castro o la presidenta de O Soño de Lilith, Daisy Alcalde. Las otras violencias serán abordadas en otro bloque, pero también de mañana. Por la tarde del día 26 se hablará de los discursos del odio, así como de la educación y la accesibilidad y de desterrar estigmas. El viernes 27 se hablará sobre educación inclusiva y también sobre el edadismo. La inscripción para asistir es gratuita, pero debe comunicarse a través del correo in.xurga@gmail.com para poder hacer una estimación de asistencia.

