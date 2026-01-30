El Juzgado admite a trámite la querella contra el patrón mayor de Carril

Imagen de la Cofradía de Carril

El Juzgado de Instrucción número 2 de Vilagarcía acaba de admitir a trámite la denuncia de Parquistas de Carril contra el patrón mayor de la Cofradía, Javier Quintáns Berride, al que acusan de un delito de apropiación indebida. Según los parquistas el tribunal aprecia “indicios de criminalidad” en la gestión económica realizada en el Pósito por Quintáns. Así pues el patrón tendrá que acudir a declarar a los juzgados el próximo 13 de marzo. Este periódico se ha puesto en contacto con él, que ha decidido no hacer declaraciones al respecto al estar el asunto en manos de la justicia.

Los fondos

La OPP-89 Parquistas de Carril justifica el hecho de haber presentado la denuncia contra el patrón en “la necesidad de esclarecer el destino de los fondos y recursos de la entidad y de sus afiliados, ejerciendo una responsabilidad corporativa en defensa de la transparencia”. Los parquistas – presididos por el ex patrón mayor, José Luis Villanueva– apunta que el juzgado “señala textualmente que los hechos relatados en la querella presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de apropiación indebida”.

Insisten los parquistas que la decisión de acudir a la Justicia “no obedece a conflictos personales, sino al mandato ineludible de proteger los intereses económicos de los productores”. Como ya se había dicho en anteriores ocasiones las dos partes llegan al juzgado por el convenio del 2% sobre el que hay desacuerdo a la hora de gestionar los fondos procedentes de los viveros.