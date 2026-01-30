Mi cuenta

Suscribete
Vilagarcía

El Combate Naval costará casi 50.000 euros y cumple en agosto 160 años

El evento se celebrará el día 22 y se financia a través del plan +Provincia

Fátima Frieiro
30/01/2026 12:57
Imagen del Combate Naval de Vilagarcía en una edición pasada 
Todavía no ha terminado el mes de enero, pero el Concello de Vilagarcía ya está moviendo los hilos para las fiestas de San Roque. La administración local señala que el Combate Naval - como marca la tradición- será el 22 de agosto y que su coste será de unos 49.500 euros. Estos serán financiados en su mayoría con cargo a los fondos que le corresponden a Ravella del plan +Provincia de la Diputación. La aportación de la administración provincial es de 47.154 euros.

Desde el gobierno local señalan que el Combate es uno de los eventos más singulares, multitudinarios y tradicionales de la fiestas de San Roque, reconocidas con el distintivo de Interés Turístico Nacional. El próximo mes de agosto la efeméride pirotécnica cumplirá 160 años. Recuerdan desde el Concello que empezó a celebrarse en las fiestas de 1866 para rememorar el asedio al puerto de Callao, que había tenido lugar en mayo de ese mismo año. Desde esa primera edición a los fuegos de artificio aéreos y acuáticos se le suman el cruce de salvas que simulan el enfrentamiento entre los barcos de la flota española y el fuerte del puerto de la ciudad peruana.

El Concello sacó a licitación pública el año pasado el contrato "Servizos pirotécnicos para as festas de San Roque 2025-2027", mediante lo que se realiza el Combate Naval. La adjudicación fue para Pirotecnia Penide al ser su oferta la que consiguió mayor puntuación. Esta empresa lleva décadas encargándose de este espectáculo.

