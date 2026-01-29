Vilaxoán lanza un SOS en el pleno por su “situación deplorable” y la oposición exige más transparencia

Cándido Meixide intervino en el inicio del pleno de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La transparencia y las – según alguno de los partidos de la oposición– problemáticas del Concello a la hora de comunicar sus iniciativas centraron la sesión plenaria del mes de enero. Una sesión sin apenas temas locales y con ninguna propuesta el ejecutivo municipal en el orden del día. El Pleno arrancó con la comparecencia del presidente de la asociación de vecinos de Vilaxoán, Cándido Meixide. Él fue la voz de la calle de una moción del BNG en la que se pedía expresamente una respuesta argumentada y por escrito a todas las preguntas que – por parte de diferentes colectivos– llegan al Rexistro de Ravella. La moción salió adelante. Eso sí, sin los votos del Partido Socialista. Tanto la portavoz del gobierno, Tania García, como el propio alcalde, Alberto Varela, defendieron durante sus intervenciones la “absoluta transparencia” de su equipo. La mayor, según ellos, de los últimos años. “Hai un portal de transparencia no que calquera cidadán pode consultar as mesas de contratación ou as xuntas de goberno, entre outras cousas”, matizaron. Además aseguraron que la comunicación de los diferentes departamentos con las asociaciones vecinales es “fluída” y “constante”.

Meixide hizo un repaso por todas las necesidades que acumula Vilaxoán. Un pueblo que él mismo señaló que “agoniza” y para el que es preciso un plan específico en el que se impliquen las administraciones. El de Meixide como representante vecinal fue un grito agónico. “Fomos referencia, fomos concello e agora imos a menos”, denunció. De hecho hizo referencia a todo un listado de cuestiones pendientes en materia de obras e infraestructuras en Vilaxoán. “Emociónome porque levamos anos e anos pedindo estas cousas. Solo queremos o ben de Vilaxoán e estamos fartos”, lamentó.

Críticas de la oposición

La oposición apoyó las palabras del presidente vecinal y anunció ya al principio que iban a apoyar la moción de los nacionalistas. En este caso fue Xabier Rodríguez, del BNG, el que apuntó a que “ás veces as comunicacións que se fan dende o Concello son bastante deficientes e cremos que pode mellorarse, porque senón pode dar lugar a especulacións”.

El portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, fue mucho más allá. Sacó un listado de todas las solicitudes que su formación presentó en los últimos años y que “non obtiveron resposta”. El edil izquierdista apuntó a que “non é de recibo que isto pase cando hai cinco concelleiros liberados que, o que pasa, é que non traballan a tempo completo, pero si cobran a tempo completo”. Las críticas sobre la falta de transparencia también salieron de las filas conservadoras. La portavoz del PP, Ana Granja, indicó que “entendemos las quejas vecinales, porque también nos pasa a los propios concejales” y advirtió que “trabajar así, de esta forma, es complicado”.

El gobierno local justificó su abstención en la “imposibilidade” no solo de la vilagarciana, sino de cualquier administración a la hora de responder por escrito a todo lo que entra por Rexistro. Además indicó que hay muchas peticiones de asociaciones y “non tantos fondos” por lo que deben marcarse prioridades a la hora de ejecutarlas.