Vilagarcía se rinde a la memoria de “Lola” en una doble sesión por la dignidad

La exposición está en la antesala del Salón García, en la Rúa do Río Gonzalo Salgado

La memoria democrática está más viva que nunca en Vilagarcía. Así se demostró en la inauguración de la exposición “As portas do horror”, una entrada directa a lo vivido en el campo de concentración de Camposancos y que desembarcó en la capital arousana de la mano de la Iniciativa Cidadá pola Memoria. La muestra, tal y como indica su propio título, es un viaje por el horror y por la falta de libertad y de la democracia. Tres bloques de una muestra que se centran en lo peor de la represión, poniendo el acento en las mujeres lavanderas y en víctimas anónimas.

Un documental de premio

La inauguración de la exposición no fue más que la antesala al estreno absoluto en Vilagarcía del documental “Lola”, dirigido por Antonio Caeiro. Una pieza audiovisual que le sirvió a este vecino de Gondomar asentado desde hace años en la capital arousana para hacerse con el premio a la mejor dirección en el Festival de Cine de Ourense, uno de los más laureados de todo el territorio nacional. Una cita que sirvió para reunir a personalidades implicadas en el mundo de la memoria, así como a amigos que quisieron acercarse a una de las iniciativas que ponen en marcha desde los colectivos vilagarcianos. Un éxito de público y también de felicitaciones. “Lola” se suma así a las propuestas audiovisuales que O Faiado da Memoria lleva realizando en los últimos años, dándole voz a las víctimas que durante años estuvieron silenciadas y olvidadas pese a su lucha por la dignidad.