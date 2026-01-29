Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Vilagarcía se rinde a la memoria de “Lola” en una doble sesión por la dignidad

La Casa da Cultura acogió una jornada doble dedicada a la memoria. Primero con la inauguración de una exposición y después con el estreno del documental “Lola”, firmado por Antonio Caeiro

Fátima Frieiro
29/01/2026 23:48
La exposición está en la antesala del Salón García, en la Rúa do Río
La exposición está en la antesala del Salón García, en la Rúa do Río
Gonzalo Salgado
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La memoria democrática está más viva que nunca en Vilagarcía. Así se demostró en la inauguración de la exposición “As portas do horror”, una entrada directa a lo vivido en el campo de concentración de Camposancos y que desembarcó en la capital arousana de la mano de la Iniciativa Cidadá pola Memoria. La muestra, tal y como indica su propio título, es un viaje por el horror y por la falta de libertad y de la democracia. Tres bloques de una muestra que se centran en lo peor de la represión, poniendo el acento en las mujeres lavanderas y en víctimas anónimas.

Un documental de premio

La inauguración de la exposición no fue más que la antesala al estreno absoluto en Vilagarcía del documental “Lola”, dirigido por Antonio Caeiro. Una pieza audiovisual que le sirvió a este vecino de Gondomar asentado desde hace años en la capital arousana para hacerse con el premio a la mejor dirección en el Festival de Cine de Ourense, uno de los más laureados de todo el territorio nacional. Una cita que sirvió para reunir a personalidades implicadas en el mundo de la memoria, así como a amigos que quisieron acercarse a una de las iniciativas que ponen en marcha desde los colectivos vilagarcianos. Un éxito de público y también de felicitaciones. “Lola” se suma así a las propuestas audiovisuales que O Faiado da Memoria lleva realizando en los últimos años, dándole voz a las víctimas que durante años estuvieron silenciadas y olvidadas pese a su lucha por la dignidad.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

La sede del Consello Regulador de la DO acogió una acción formativa sobre IA

La Ruta do Viño Rías Baixas se abre al uso de la Inteligencia Artificial
A. Louro
Pleno de Cambados

Cambados retirará por acuerdo unánime los honores a Primo de Rivera y Severiano Martínez Anido
A. Louro
Los caballos están en una finca de Bamio

Vecinos de Bamio denuncian que hay caballos “en mal estado” en una finca privada del lugar
Fátima Frieiro
El ideal gallego

Vilanova aprueba el reglamento de su punto limpio, que abrirá con un contrato provisional
Beni Yáñez