Diario de Arousa

Vilagarcía

Ravella extiende a otros cuatro parques de la ciudad su plan de gestión y mantenimiento de árboles

Las zonas que se incluyen en la nueva fase son el Miguel Hernández, Praza da Independencia, Liberdade y Avenida da Mariña

Fátima Frieiro
29/01/2026 12:09
Imagen del parque Miguel Hernández, que entra en esta nueva fase de evaluación
G. Salgado
El Concello de Vilagarcía extiende a los parques Miguel Hernández, Praza da Independencia, Avenida da Mariña y Praza da Liberdade su política para mantener en buen estado los espacios arbolados de los entornos municipales y garantizar así la seguridad de la ciudadanía.

Así pues el ejecutivo local contratará por un año más a la empresa Arbogal para que esta pueda apoyar los trabajos realizados por el departamento de Xardíns. La firma seguirá así con la elaboración de los planes de gestión que se extienden en esta nueva fase a las zonas citadas.

El contrato ha sido adjudicado por 18.000 euros. Este incluye estudiar de forma individual cada uno de los ejemplares de estas nuevas zonas para establecer su estado y determinar las necesidades de actuación en cada caso. Además se incluye el seguimiento de los espacios que ya cuentan con planes de gestión.

Revisiones

Arbogal revisará las especies evaluadas ya en fases anteriores como son las que están en los parques de A Compostela, A Coca, A Xunqueira y Enrique Valdés Bermejo. Además se elaborarán informes concretos sobre la situación de los plátanos de Ravella, Praza de España, Alameda y Matosinhos. Son todas ellas, tal y como explican desde el Concello, unas zonas especialmente sensibles y problemáticas debido a la elevada edad de los árboles y a sus patologías.

Como ya se hizo en otros enclaves la realización de los nuevos planes de gestión incluyen la elaboración de una ficha individual de cada ejemplar. En ella se anotan las fechas de revisión, el estado del árbol, las enfermedades o problemas que presenta y los tratamientos o medidas adoptados para corregirlos. Todo se recoge en una placa identificadora que se pone en el tronco y que facilita el acceso a la información al personal encargado de su mantenimiento a través de un código QR.

