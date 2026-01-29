Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

El Museo do Ferrocarril contará con puntos de recarga para coches eléctricos

El Concello acaba de dar licencia para su instalación y se prevé otra estación similar en Fexdega

Fátima Frieiro
29/01/2026 13:47
Imagen del Museo do Ferrocarril de Vilagarcía
Vilagarcía se va adaptando poco a poco a las necesidades del parque móvil eléctrico. El Concello acaba de conceder licencia para las obras que permitirán poner en funcionamiento una estación de carga de este tipo de vehículos en el Museo do Ferrocarril. Es esta una zona estratégica, dado que se ubica en una importante explanada, en una de las principales vías de entrada a la ciudad y muy cerca de la playa de A Concha-Compostela.

Las oficinas de la Mancomunidade do Salnés acogieron una rueda de prensa en la que la entidad y la empresa Iberdrola

O Salnés abrirá la red de electrolineras ultrarrápidas a final de año y será la más extensa de Galicia

Los trabajos de instalación de esta nueva estación los llevará a cargo la empresa Charging Together. Estos consistirán en la ampliación de la red de suministro para conectar la electrolínea en el aparcamiento del museo. La actuación se enmarca dentro del proyecto promovido por la Mancomunidade do Salnés, que también incluye la puesta en funcionamiento de otra base similar en las inmediaciones de Fexdega.

Otros puntos

De esta forma la capital arousana continúa ampliando la red de estaciones de carga ubicadas en espacios públicos. Las primeras - que se pusieron en marcha gracias al Concello- fueron en el entorno dela Praza de Abastos. Después el servicio también llegó al Mercado de Vilaxoán. Más tarde otras administraciones promovieron la colocación de puntos de recarga eléctricos en la Estación de Ferrocarril.

