El Museo do Ferrocarril contará con puntos de recarga para coches eléctricos

Imagen del Museo do Ferrocarril de Vilagarcía

Vilagarcía se va adaptando poco a poco a las necesidades del parque móvil eléctrico. El Concello acaba de conceder licencia para las obras que permitirán poner en funcionamiento una estación de carga de este tipo de vehículos en el Museo do Ferrocarril. Es esta una zona estratégica, dado que se ubica en una importante explanada, en una de las principales vías de entrada a la ciudad y muy cerca de la playa de A Concha-Compostela.

Los trabajos de instalación de esta nueva estación los llevará a cargo la empresa Charging Together. Estos consistirán en la ampliación de la red de suministro para conectar la electrolínea en el aparcamiento del museo. La actuación se enmarca dentro del proyecto promovido por la Mancomunidade do Salnés, que también incluye la puesta en funcionamiento de otra base similar en las inmediaciones de Fexdega.

Otros puntos

De esta forma la capital arousana continúa ampliando la red de estaciones de carga ubicadas en espacios públicos. Las primeras - que se pusieron en marcha gracias al Concello- fueron en el entorno dela Praza de Abastos. Después el servicio también llegó al Mercado de Vilaxoán. Más tarde otras administraciones promovieron la colocación de puntos de recarga eléctricos en la Estación de Ferrocarril.