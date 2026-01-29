Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Cuando la música es terapia: Vilagarcía pone en marcha un taller para niños con necesidades específicas

Lo promueve el Conservatorio, arranca en febrero y se prolongará hasta junio

Fátima Frieiro
29/01/2026 12:42
Imagen de archivo de una actuación del Conservatorio de Vilagarcía
G. Salgado
El Conservatorio Profesional de Música de Vilagarcía pone en marcha en febrero un taller infantil de musicoterapia para niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. Desde el Concello explican que este es un proyecto piloto orientado en exclusiva a los pequeños que presentan necesidades específicas de apoyo educativo, dificultades emocionales, sociales o comunicativas.

En el taller se utilizará la música de forma lúdica y se trabajará con quienes participen para favorecer procesos de cambio, desarrollo y rehabilitación que incidan positivamente en su calidad de vida.

Programación

El profesor Jorge M. Ferreira Bellón, con un máster en Musicoterapia, será la persona encargada de impartir la actividad. Esta se prolongará hasta finales de curso (en junio). El programa incluye una sesión a la semana, que puede ser individual o colectiva dependiendo de las particularidades de los asistentes. La duración de cada una de ellas es de entre 40 y 50 minutos.

Desde el Conservatorio de Música exponen que esta no es una iniciativa de enseñanza musical en la que el alumnado aprenderá a tocar un instrumento. Lo que busca el taller es tratar de mejorar la interacción social, fomentar la autonomía y estimular las capacidades cognitivas y comunicativas en un entorno lúdico a través de la música.

La actividad, aclaran desde el Concello, es de índole terapéutica. Para garantizar la total seguridad y beneficio de los participantes se realizará una entrevista individual con las familias para explicarles la experiencia piloto y la posibilidad de participar en la misma.

Quienes estén interesados en esta iniciativa pueden contactar con el CMUS en el teléfono 986 500916 o en el correo secretaria@cmusvilagarcia.gal

 

