Vilagarcía

Cineclube Ádega y Planeta Mozo se alían para el primer podcast cinéfilo-literario de Vilagarcía

La primera parada es este viernes a las 20 horas y la entrada es gratuita

Fátima Frieiro
29/01/2026 12:26
Imagen de la biblioteca de Vilagarcía con sus estanterías llenas de libros
G. Salgado
Vilagarcía cuenta con un nuevo formato para la promoción cultural. El Cineclube Ádega y la librería Planeta Mozo se alían para poner en marcha el que es el primer podcast cinéfilo-literario de la capital arousana. Se llama "Órbitas de Cine e Libros", un podcast en directo que nace como espacio de diálogo en torno al cine, los libros y la producción audiovisual contemporánea.

El evento será este viernes 30 a las ocho de la tarde en la librería Planeta Mozo y la entrada es gratuita. En esta primera parada de esta nueva iniciativa participarán Xabier Marqués - como miembro del Cineclube Ádega-; Álvaro - del equipo de Planeta Mozo-; Sara García - bookstagramer detrás del perfil de @meigaris- y la analista de tendencias audiovisuales y culturales, Fiona Lemos.

El hecho de ser un formato muy de moda y con grabación en directo permite a las personas participantes no solo escuchar, sino también dialogar y colaborar con sus opiniones.

