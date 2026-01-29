Cineclube Ádega y Planeta Mozo se alían para el primer podcast cinéfilo-literario de Vilagarcía

Imagen de la biblioteca de Vilagarcía con sus estanterías llenas de libros G. Salgado

Vilagarcía cuenta con un nuevo formato para la promoción cultural. El Cineclube Ádega y la librería Planeta Mozo se alían para poner en marcha el que es el primer podcast cinéfilo-literario de la capital arousana. Se llama "Órbitas de Cine e Libros", un podcast en directo que nace como espacio de diálogo en torno al cine, los libros y la producción audiovisual contemporánea.

El evento será este viernes 30 a las ocho de la tarde en la librería Planeta Mozo y la entrada es gratuita. En esta primera parada de esta nueva iniciativa participarán Xabier Marqués - como miembro del Cineclube Ádega-; Álvaro - del equipo de Planeta Mozo-; Sara García - bookstagramer detrás del perfil de @meigaris- y la analista de tendencias audiovisuales y culturales, Fiona Lemos.

El hecho de ser un formato muy de moda y con grabación en directo permite a las personas participantes no solo escuchar, sino también dialogar y colaborar con sus opiniones.