Vilagarcía

Los talleres de Xoanqui Ameixeiras regresan a la Plaza de Abastos de Vilagarcía

Será mañana y el popular cocinero y el popular cocinero elaborará tres recetas diferentes de pulpo

Olalla Bouza
28/01/2026 13:32
Imagen de archivo de un taller anterior de Xoanqui Ameixeiras en la Praza de Abastos
Imagen de archivo de un taller anterior de Xoanqui Ameixeiras en la Praza de Abastos
Mónica Ferreirós
El programa 'O calendario da Ría na túa mesa' regresa mañana, jueves 29 de enero, a la Plaza de Abastos de Vilagarcía. Será con un nuevo taller de cocina impartido por Xoanqui Ameixeiras y se trata de una sesión temática dedicada al pulpo de la ría, un producto estrella en Galicia y muy apreciado en todas partes, que el famoso cocinero enseñará a preparar de tres formas diferentes que permiten su máximo aprovechamiento.

La actividad se llevará a cabo en la zona gastronómica del mercado, situado en la primera planta del edificio, y comenzará a las 11:30 horas. La entrada es libre y gratuita, aunque, a efectos de organizar la sesión, se recomienda a los interesados confirmar asistencia a través de ticket

En esta misma plataforma se están publicando las recetas elaboradas por Ameixeiras en los talleres anteriores, de tal forma que todas las personas interesadas puedan acceder a ellas, imprimirlas y guardarlas con total facilidad.

'O calendario da Ría na túa mesa' es un programa que promueve la Concellería de Turismo a través del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro.

