Los talleres de Xoanqui Ameixeiras regresan a la Plaza de Abastos de Vilagarcía
Será mañana y el popular cocinero y el popular cocinero elaborará tres recetas diferentes de pulpo
El programa 'O calendario da Ría na túa mesa' regresa mañana, jueves 29 de enero, a la Plaza de Abastos de Vilagarcía. Será con un nuevo taller de cocina impartido por Xoanqui Ameixeiras y se trata de una sesión temática dedicada al pulpo de la ría, un producto estrella en Galicia y muy apreciado en todas partes, que el famoso cocinero enseñará a preparar de tres formas diferentes que permiten su máximo aprovechamiento.
La actividad se llevará a cabo en la zona gastronómica del mercado, situado en la primera planta del edificio, y comenzará a las 11:30 horas. La entrada es libre y gratuita, aunque, a efectos de organizar la sesión, se recomienda a los interesados confirmar asistencia a través de ticket.
En esta misma plataforma se están publicando las recetas elaboradas por Ameixeiras en los talleres anteriores, de tal forma que todas las personas interesadas puedan acceder a ellas, imprimirlas y guardarlas con total facilidad.
'O calendario da Ría na túa mesa' es un programa que promueve la Concellería de Turismo a través del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro.