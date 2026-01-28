Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La proyección de ‘Lola’ y la exposición ‘As portas do horror’ llegan a la Casa de Cultura de Vilagarcía

La memoria histórica será la protagonista de los actos de mañana por la tarde

Olalla Bouza
28/01/2026 18:22
Cartel de la proyección de 'Lola'
Cartel de la proyección de 'Lola'
O Faiado
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Casa de Cultura de Vilagarcía se convierte esta tarde en epicentro de la memoria, con dos actos en los que la fuerza de la imagen se convierte en vehículo de la historia y la denuncia, para interpelar a la ciudadanía sobre la represión franquista y la necesidad de la pedagogía. 

Comenzarán los actos a las 20 horas, con la inauguración de la exposición ‘As portas do horror. O Campo de concentración de Camposancos’, promovida por la ARMH de este lugar, con la colaboración de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, así como O Faiado e Iniciativa Cidadá. Estará abierta hasta el 7 de febrero, puede verse en la Casa de Cultura (antesala) y está dividida en tres bloques, prestando especial atención a la represión contra las mujeres lavanderas y víctimas anónimas. 

A las 20:30 horas, por primera vez en Vilagarcía, se proyectará en el Salón García el documental ‘Lola’, dirigido por Antonio Caeiro y producido por O Faiado da Memoria, que fue reconocida en el Festival OUFF de Ourense y figura como candidata a los Mestre Mateo. A través de la voz de Dolores Rodal, la película reconstruye la experiencia de una familia sindicalista de Cangas que sufre de forma atroz la represión, con cárcel y muerte, desde el punto de vista de una adolescente que debe aprender a sobrevivir y a cuidar. 

Concebida como una ‘road movie’ de la memoria, recorre los espacios vitales de la protagonista, combinando el testimonio oral, imágenes actuales y material de archivo para ofrecer un relato colectivo de la Galicia de la guerra civil y la larga dictadura franquista.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Pedro Costa, Noemí Espada y Yago Vicente en París

El CNS Vilagarcía celebra los éxitos de sus atletas en Galicia y en Francia
María Caldas
Entrada al Cotarelo Valledor

La CIG llama a la comunidad educativa a participar en el encierro de mañana en el Cotarelo Valledor
Olalla Bouza
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López

A Deputación abre o prazo de solicitude das axudas para financiar bens e servizos en eventos deportivos neste 2026
María Caldas
El ideal gallego

El PP acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de "ningunear" Vilagarcía por no crear plazas judiciales
Olalla Bouza