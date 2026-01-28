La proyección de ‘Lola’ y la exposición ‘As portas do horror’ llegan a la Casa de Cultura de Vilagarcía

Cartel de la proyección de 'Lola' O Faiado

La Casa de Cultura de Vilagarcía se convierte esta tarde en epicentro de la memoria, con dos actos en los que la fuerza de la imagen se convierte en vehículo de la historia y la denuncia, para interpelar a la ciudadanía sobre la represión franquista y la necesidad de la pedagogía.

Comenzarán los actos a las 20 horas, con la inauguración de la exposición ‘As portas do horror. O Campo de concentración de Camposancos’, promovida por la ARMH de este lugar, con la colaboración de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, así como O Faiado e Iniciativa Cidadá. Estará abierta hasta el 7 de febrero, puede verse en la Casa de Cultura (antesala) y está dividida en tres bloques, prestando especial atención a la represión contra las mujeres lavanderas y víctimas anónimas.

A las 20:30 horas, por primera vez en Vilagarcía, se proyectará en el Salón García el documental ‘Lola’, dirigido por Antonio Caeiro y producido por O Faiado da Memoria, que fue reconocida en el Festival OUFF de Ourense y figura como candidata a los Mestre Mateo. A través de la voz de Dolores Rodal, la película reconstruye la experiencia de una familia sindicalista de Cangas que sufre de forma atroz la represión, con cárcel y muerte, desde el punto de vista de una adolescente que debe aprender a sobrevivir y a cuidar.

Concebida como una ‘road movie’ de la memoria, recorre los espacios vitales de la protagonista, combinando el testimonio oral, imágenes actuales y material de archivo para ofrecer un relato colectivo de la Galicia de la guerra civil y la larga dictadura franquista.