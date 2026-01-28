Mi cuenta

La CIG llama a la comunidad educativa a participar en el encierro de mañana en el Cotarelo Valledor

Protestan contra las ratios de Educación y piden más personal especialista para atención a la diversidad

Olalla Bouza
28/01/2026 18:42
Entrada al Cotarelo Valledor
Fachada del instituto Armando Cotarelo
Gonzalo Salgado
El sindicato CIG llama a toda la comunidad educativa de Pontevedra a participar en el encierro que tendrá lugar mañana por la tarde, a partir de las 18 horas, en el IES Armando Cotarelo Valledor. La entrada y la salida, indican, será totalmente flexible para facilitar la asistencia de profesorado, familias y alumnado. 

La convocatoria se enmarca en un ciclo de protestas de carácter excepcional, en las que el profesorado acumula cinco jornadas de huelga. Las principales reivindicaciones, explican, pasan por el rechazo a la reducción de las ratios, la recuperación del horario lectivo recortado, la mejora de la atención a la diversidad mediante más personal especialista y orientador, así como la disminución de la carga burocrática en los centros. Cuestiones que, inciden, “afectan directamente á calidade do ensino público”.

Junto con estos encierros, comenzará también la acción ‘martes en liota, con la que se anima al profesorado a acudir a los centros vestido de negro y con mensajes reivindicativos, así como trasladar en las aulas y en las tutorías “os problemas que están na base deste conflicto laboral e social”. Por ello, llaman a toda la comunidad a participar.

