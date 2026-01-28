Estos son los puestos que se demandan para el Concello de Vilagarcía

Fachada del Concello de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía tiene previsto reforzar diversos servicios municipales a partir de abril, mediante la contratación de 33 trabajadores a jornada completa y por un periodo de ocho meses. El proyecto tiene un coste de 538.127 euros, que la administración local financiará con fondos propios y con los que le corresponden de la línea 3 del Plan +Provincia.

La Xunta de Goberno aprobó esta semana solicitar la incorporación del proyecto al programa de la Diputación, para la obtención de los 293.951 euros que le corresponden al municipio y a los que Ravella añadirá 244.175 más.

Todos los puestos demandados por el Concello corresponden a las categorías de peón y ayudante y, dentro de ellas, a las ocupaciones de albañil (12), fontanero (1), pintor-empapelador (6), instalador-electricista (2), forestal (4), conservación de parques urbanos y jardines (4), conductor-operador de retro excavadora (1), mantenedor de instalaciones deportivas (2) y lacero (1).

Requisitos

La iniciativa se dirige a personas desempleadas, puesto que el objetivo del programa es el de fomentar la creación de empleo, así como mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de los participantes. Además, según establecen las bases, el personal contratado debe dedicarse a la realización de obras y servicios de interés social y comunitario.

El Concello deberá esperar a que la Diputación resuelva la convocatoria para iniciar el procedimiento de contratación que se hará a través del Servizo Público de Emprego. Los puestos incluidos en la oferta serán los especificados anteriormente, por lo que las personas interesadas deberán dirigirse a este organismo (antiguo Inem) a registrarse y verificar que sus perfiles entren en las ocupaciones profesionales requeridos por la administración local.

La previsión es que la selección del personal se realice en marzo, con el objetivo de que los contratos se inicien el 1 de abril de 2026.