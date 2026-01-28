Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Estas son las fechas para la novena edición del Clasclás en Vilagarcía

El Concello adelanta que contará con la presencia de intérpretes internacionales de reconocido prestigio

Olalla Bouza
28/01/2026 17:41
Presentación de la anterior edición
Mónica Ferreirós
La organización del Clasclás acaba de confirmar las fechas para la celebración del certamen de 2026. El Festival Internacional de Música Clásica de Vilagarcía se celebrará del 20 al 27 de junio, con el objetivo de continuar ahondando en la excelencia artística de los participantes y fortalecer su relevancia en el panorama europeo. El proyecto de la novena edición fue aprobado esta semana por la Xunta de Goberno Local.

Clasclás está organizado por el Concello de Vilagarcía a través del Conservatorio Municipal de Música, con la finalidad de universalizar y popularizar la música clásica, acercándola al público y fomentando la formación en este campo artístico. 

Es ya su novena edición y desde Ravella señalan que el evento "reafírmase como un proxecto único, que conxuga o talento de grandes solistas internacionais coas novas xeracións de músicos e o tecido social da comarca". Es también un certamen plenamente consolidado en la agenda cultural y una de las grandes citas integradas en VGA 365.

Cinco programas

Aunque el programa detallado se hará público en primavera, desde el Concello adelantan que contará con la presencia de intérpretes internacionales de reconocido prestigio y talento. La edición de este año, dicen, supone un paso adelante en la evolución del festival, que "incrementa a excelencia da súa oferta e a proxección dos seus  protagonistas".

La organización tratará de nuevo de llevar la música de cámara por diferentes espacios del municipio, para hacerla accesible a toda la ciudadanía, con una apuesta que busca enriquecer la experiencia del público y fortalecer la relevancia de Clasclás en el panorama europeo.

La estructura del festival mantiene los cinco programas: Sinfónico-Artístico, Matinée, Social e comunitario, Pedagóxico-Masterclass y el Clasclás a Pé de Rúa. A mayores de los conciertos, conserva su fuerte apuesta por la formación de alto nivel y su proyecto de transferencia social, implicando a diversas asociaciones y colectivos locales "para garntir que a cultura sexa unha ferramenta de inclusión real", apuntan desde Ravella.

El Concello destaca el papel dinamizador del festival, con actuaciones en espacios de relevancia artística e histórica, como la iglesia conventual de Vista Alegre, el Pazo da Golpelleira y el Salón García, así como en las calles del municipio. Ravella es el promotor principal y financiero de Clasclás, que cuenta también con recursos del programa +Provincia de la Diputación, una subvención de la Xunta de Galicia y el patrocinio de Ramiro Carregal.

