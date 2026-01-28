El Supremo tumba la ofensiva de Marcial Dorado contra el juez Vázquez Taín

Imagen de archivo de Marcial Dorado durante otro juicio Fernando Villar/ EFE

El Tribunal Supremo tumba la ofensiva iniciada por Marcial Dorado para la revisión de su condena por el alijo del ‘South Sea’ y dirigida contra el juez instructor, José Antonio Vázquez Taín, por una supuesta presión del magistrado a otro de los condenados en el proceso, Roberto Leiro, para que no fuese a declarar.

El auto del alto tribunal es firme y contra la misma no cabe recurso alguno. Dorado, que fue condenado en 2009 a diez años de prisión por el alijo de seis toneladas de cocaína, esgrimió una carta de Leiro en la que asegura que tanto el juez como un agente de Vigilancia Aduanera le hicieron una propuesta para rebajar la petición de pena si no se presentaba a la vista.

“Yo no me presenté a juicio porque me propusieron el trato”, dice el vilanovés, que asegura que dicha invitación se le hizo a más implicados. Además, asegura que el agente del SVA, ya fallecido, le repitió dicha propuesta en Madrid.

Leiro Santos se dio a la fuga, aprovechando la libertad condicional, a las vísperas del juicio en la Audiencia Nacional. Su escapada no duró mucho y fue detenido, dos años después, mientras pasaba las navidades en Vilanova. Por el medio, ya había sido condenado en otro procedimiento en Asturias.

Quince años después de aquel juicio y 21 desde que se produjeron los hechos, Marcial Dorado intentó darle la vuelta a la sentencia, esgrimiendo la carta de otro condenado por narcotráfico en la que, además, le pedía perdón. Leiro incluso acudió a una notaría para ratificar oficialmente las declaraciones contenidas en la misiva, que envió a Dorado en marzo de 2021.

Participación acreditada

Sin embargo, el Supremo falla que no ha lugar a la revisión de la sentencia de 2009. Para empezar, señala que las declaraciones de dicha carta “carecen de virtualidad por sí mismas para acreditar los extremos a los que se refiere el recurrente”. Ponen en duda, además, los motivos esgrimidos por Leiro Santos para no haberla enviado antes y explican que no queda acreditado por qué se le iba a rebajar la pena por no haberse presentado ante la Audiencia Nacional.

En cualquier caso, las pruebas contra Dorado serían más fuertes que dicho testimonio a favor de un coacusado. Así, en conversaciones entre los investigados señalan a Dorado como financiador al cincuenta por ciento de la lancha nodriza que se construyó en su astillero y que estuvo al tanto de las actuaciones para que dicha embarcación pudiese salir de Grecia, rumbo a donde se encontraba el ‘South Sea’. Un informe de Vigilancia Aduanera incide en la implicación de Dorado en dicha trama y, por otro lado, señala el Supremo, Leiro Santos no presentó denuncia contra Vázquez Taín por ningún tipo de coacción