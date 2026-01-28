Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

El PP acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de "ningunear" Vilagarcía por no crear plazas judiciales

Consideran que Alberto Varela es "cómplice" de esta situación

Olalla Bouza
28/01/2026 17:52
Fachada de los juzgados
Gonzalo Salgado
El PP de Vilagarcía manifiesta su "indignación" ante al decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de "excluír novamente á nosa cidade do plan de creación de unidades xudiciais", lo que para los populares cuenta con la "complicidade silenciosa" del ejecutivo de Alberto Varela que, dicen, "prefire agochar a cabeza ante os seus xefes en Madrid antes que defender con firmeza o que lle corresponde aos veciños".

El PP recuerda que la saturación que sufren los juzgados de Vilagarcía "non é unha opinión política", sino un "feito recoñecido tanto polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiucia como pola propia Xunta na Comisión Mixta". En este sentido, el diputado Juan Bayón incide en que "a carga de traballo que soportan os funcionarios e profesionais da xustiza na nosa cidade é moi grande e iso tradúcese directamente en atrasos para os cidadáns en temas tan sensibles como procesos de familia, ou protección a vítimas de violencia de xénero". 

Por ello, para los conservadores la actitud del gobierno local de Varela es "decepcionante" y recuerdan que, hace dos años, el alcalde "presumía da súa xestión cunha foto de mpasillo co ministro de Xustiza. Agora seguimos peor", señala Ana Granja.

Bayón anuncia que la formación presentará una iniciativa para que, mientras la resolución que acuerda crear nuevas unidades judiciales no sea definitiva, el ministro Félix Bolaños reconsidere su decisión. "Imos continuar defendendo os intereses de Vilagarcía alá onde faga falta porque os nosos veciños merecen unha xustiza áxil, moerna e con recursos".

