El corte de tráfico en Juan Carlos I de Vilagarcía se aplaza por el mal tiempo

Vistas de Juan Carlos I Gonzalo Salgado

La Avenida Juan Carlos I estará mañana jueves totalmente operativa tras los cambios anunciados por la empresa que iba a utilizar una grúa de grandes dimensiones en el edificio Dorna. Esta operación se hará el 5 de febrero debido a las malas condiciones metereológicas previstas.

Las malas condiciones, especialmente por viento, desaconsejan trabajar con este tipo de maquinaria, levantando materiales de gran altura entre bloques de viviendas. La empresa que lleva a cabo estos trabajos comunicó esta mañana el cambio a la Policía Local de Vilagarcía