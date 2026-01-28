Agua marrón en el Anexo A Lomba: La ANPA pide una urgente sustitución de las tuberías de plomo

Interior de una de las tuberías

Las familias del Anexo A Lomba reclaman la urgente sustitución de las tuberías de los baños. Se trata de una reclamación que lleva años sobre la mesa de la administración autonómica y que ahora regresa con fuerza, ante el temor de la ANPA de que los escolares más pequeños beban agua de los grifos.

Lo tienen expresamente prohibido. Las tuberías, muy viejas, son de plomo, un material que está prohibido en este tipo de estructuras desde finales de los años 90, por resultar un peligro para la salud. La legislación de 2002 ya recoge que deben cambiarse los tubos de este tipo. Así lo reclaman en el Anexo, tanto la dirección como los diversos equipos representantes de las familias, desde hace años. En 2023 fue el último escrito, hasta ahora, que enviaron desde la ANPA a la Xefatura Territorial. Ahora vuelven a intentarlo.

Explican que en el pasado trimestre la Xunta se comprometió con la dirección del Anexo a hacerlo en 2025. “Entendimos que sería en las vacaciones”, apuntan desde la ANPA. Pero ya con las navidades próximas llegó la desilusión. Ahora, ya a punto de comenzar febrero, piden que se ejecute cuanto antes. Uno de los baños está situado frente al aula de tres años. “Son niños muy pequeños para seguir las indicaciones”, apuntan las representantes de las familias. El personal de la limpieza del centro tiene que esperar varios minutos para que el agua deje de salir marrón. Otro problema tiene que ver con los falsos techos de los baños, también muy antiguos y que, al perder sujeción, se caen con frecuencia. Por ahora, no tienen respuesta.