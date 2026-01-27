Revenidas, finalista en tres categorías dos premios Iberian Festival
A Festa do Marisco do Grove también compite nos galardóns na categoría de mellor celebración votada polo público
Xa é oficial. O festival Revenidas de Vilaxoán é finalista en tres categorías dos prestixiosos premios Iberian Festival Award 2026. É a única cita da zona de Arousa destas características que chega á fase final. Así pois o festival opta a gañar nas categorías de Mellor Programación Cultural, Mellor Cobertura de Vídeo (a cargo de Xoán Tourís) e Mellor Aloxamento e Recepción.
Os finalistas na categoría de Mellor Cobertura de Vídeo foron elixidos mediante o voto do público, mentres que os das outras dúas foron seleccionados por un xurado profesional. Dende a organización sinalan que isto demostra que o Revenidas conta co respaldo dos asistentes e co recoñecemento dos profesionais do sector.
A gala de entrega de premios da oitava edición dos Iberian Festival Awards será o 14 de marzo no Coliseu Micaelense, en Ponta Delgada (Azores).
Presenza do Grove
Por outra banda a Festa do Marisco do Grove tamén figura entre os finalistas na categoría de mellor festividade elixida polo público. É a única candidatura española que pode facerse co galardón, dado que o resto dos nomeados neste apartado son celebracións portuguesas como por exemplo a Noite Branca do Algarve ou o Carnaval de Torres Vedras.