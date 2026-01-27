Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Revenidas, finalista en tres categorías dos premios Iberian Festival

A Festa do Marisco do Grove también compite nos galardóns na categoría de mellor celebración votada polo público

Fátima Frieiro
27/01/2026 13:25
Fermín Muguruza na última edición do Revenidas
Mónica Ferreirós
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

Xa é oficial. O festival Revenidas de Vilaxoán é finalista en tres categorías dos prestixiosos premios Iberian Festival Award 2026. É a única cita da zona de Arousa destas características que chega á fase final. Así pois o festival opta a gañar nas categorías de Mellor Programación Cultural, Mellor Cobertura de Vídeo (a cargo de Xoán Tourís) e Mellor Aloxamento e Recepción.

Os finalistas na categoría de Mellor Cobertura de Vídeo foron elixidos mediante o voto do público, mentres que os das outras dúas foron seleccionados por un xurado profesional. Dende a organización sinalan que isto demostra que o Revenidas conta co respaldo dos asistentes e co recoñecemento dos profesionais do sector.

A gala de entrega de premios da oitava edición dos Iberian Festival Awards será o 14 de marzo no Coliseu Micaelense, en Ponta Delgada (Azores).

Presenza do Grove

Por outra banda a Festa do Marisco do Grove tamén figura entre os finalistas na categoría de mellor festividade elixida polo público. É a única candidatura española que pode facerse co galardón, dado que o resto dos nomeados neste apartado son celebracións portuguesas como por exemplo a Noite Branca do Algarve ou o Carnaval de Torres Vedras. 

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen del cartel del concierto

Esta es la fecha para ver a James Rodhes en Vilagarcía
Olalla Bouza
Xoel Otero en el Campeonato Gallego de Ourense

Xoel Otero se proclama campeón gallego Sub 23 en vallas
María Caldas
Imagen de la fachada del Concello de Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo recupera "cierta normalidad" tras el ciberataque
C. Hierro
El Umia desbordó completamente a su paso por Ribadumia

El Umia anega fincas y obliga a cortar carreteras a su paso por O Salnés
A. Louro