Diario de Arousa

Vilagarcía

Malestar entre las familias de A Lomba por la caída de paneles de la fachada nueva

La Consellería llevó a cabo obras de reparación tras los desprendimientos registrados en noviembre

Olalla Bouza
27/01/2026 12:17
Cedida
La ANPA de A Lomba muestra su malestar por la caída de las nuevas placas de la fachada del colegio. Fueron renovadas durante los primeros días de diciembre del año pasado, tras los desprendimientos que se registraran a finales de octubre debido a fuertes vientos. La situación se repitió esta noche, con la borrasca 'Joseph', y la preocupación es evidente entre las familias.

Una de las placas nuevas fue a parar al huerto del patio. Afortunadamente, se produjo de noche, cuando no había nadie en el centro. Además, desde la ANPA recuerdan que todavía están pendiente de realizar las obras para solventar las goteras y humedades que se producen en el interior de las aulas.

