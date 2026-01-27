Los últimos fuertes coletazos de Joseph desbordan el Umia y desprenden bateas, fachadas y árboles

En Oubiña la imagen del Umia desbordado dejó escenas impactantes Mónica Ferreirós

Los últimos coletazos de la borrasca Joseph dejaron un reguero de incidencias en las tres comarcas de la Ría de Arousa. Las fuertes lluvias de la jornada del lunes derivaron también en vientos de gran intensidad durante la madrugada del martes provocando importantes daños en edificios públicos y privados y poniendo a prueba la capacidad no solo del río Gallo (en Cuntis), sino también del Umia. El cauce del principal río de la zona desbordó tanto en el centro urbano de Caldas (en la zona de A Tafona y alrededores) como en Vilanoviña y la zona de la concentración parcelaria en Cabanelas. Fue al filo de las tres y media de la madrugada y después de varias horas de alerta en las que las miradas de los operativos de emergencias estaban pendientes del embalse de A Baxe. Fue la villa termal caldense la más afectada a nivel inundaciones, con una subida del cauce que iba aumentando minuto a minuto y recordando tiempos pasados en los que –cada vez que llovía–Caldas se inundaba.

En este caso el aparcamiento del supermercado Froiz, la zona baja del restaurante O Cruceiro y varias viviendas fueron algunos de los puntos más afectados. De hecho los servicios de Protección Civil esperarán a que el agua baje para poder determinar los daños exactos ocasionados.

El viento azotó fuerte en Vilagarcía, donde hubo caída de andamios

En Caldas la borrasca no había activado la alerta roja, pero sí en otros municipios pegados al cauce del Umia como Cuntis y Forcarei. “Se chove moito na zona de Forcarei ou polos arredores, temos o mesmo problema porque nos afecta ao encoro”, explicaron desde Emerxencias.

El alcalde de la localidad, Jacobo Pérez, explicó que fue necesario poner de nuevo en funcionamiento las bombas de achique de la Praza do Camiño tras una avería y agradeció a todos los operarios su trabajo durante “unha longa xornada”. Desde el Concello piden ahora que se retiren los vehículos que quedaron en las zonas anegadas.

La situación de madrugada también fue crítica en Portas con el desbordamiento del río. “En Ponte Chaín cortamos toda a vía e non se podía circular e polas vías secundarías poucas estaban abertas”, cuentan desde Protección Civil.

En Vilagarcía y O Salnés

En la capital de O Salnés los problemas registrados de madrugada fueron a causa, principalmente, del viento. Los servicios de emergencias registraron un desprendimiento de los andamios de una fachada en la calle Blanco Amor. Los restos se cayeron sobre un vehículo que circulaba en esos momentos por el lugar causándole daños de consideración. Eso sí, no hubo que lamentar heridos. Solo media hora después recibieron aviso por la caída de un árbol que impedía la circulación por O Vento. De hecho un pino quedó atravesado en la calzada cortando los dos carriles de circulación. Un episodio igual al registrado en la PO-305 en la salida de Vilagarcía hacia Caldas. La fuerza del viento también provocó que se cayese un árbol en Matosinhos, a la altura de A Lomba, causando daños en dos vehículos estacionados. Eso sí, los desprendimientos de ramas sobre el tendido eléctrico provocaron cortes puntuales de luz a lo largo de la noche y de la madrugada.

A mayores hubo desprendimientos de fachada en la calle Castelao y también en Rosalía de Castro. En el mar la situación fe especialmente crítica y quienes paseaban por la playa de A Concha-Compostela pudieron ver los restos de una batea varados en la orilla. Algo que también ocurrió en otros puntos de la comarca.

Los terrenos de la concentración parcelaria eran un auténtico mar Mónica Ferreirós

En Cambados los servicios de Emerxencias también tuvieron unas horas complicadas. De hecho tuvieron que atender balsas de agua en la avenida de Castrelo, la de Vilagarcía y en la Ribeira de Fefiñáns. Además desatascaron varias arquetas tanto en esos puntos como en la Praza do Concello.

Los árboles también dieron problemas tanto en la Vía Rápida como en la senda del río Umia, así como en la zona de la parcelaria. También se registraron caídas de uralitas en la PO-300 (en la parroquia de Vilariño) y en la Rúa Rolo, así como de teja en San Gregorio y Pardo Bazán. A mayores hubo que retirar un toldo en la avenida de Galicia y actuar en una farola en el polígono de Sete Pías. La mayor parte de las actuaciones fueron de madrugada dado que, por el día la situación se calmó. Por su parte en Sanxenxo el viento levantó parte del tejado del cuartel de la Guardia Civil.

En O Barbanza

El viento también hizo estragos en el margen norte de la Ría de Arousa, en la comarca de O Barbanza. De hecho en Boiro parte de un tejado cayó sobre un piso y un coche en Praia Xardín. El turismo estaba estacionado en la vía y no había nadie en el interior, por lo que no se lamentaron daños personales. En las otras localidades barbanzanas hubo caídas de árboles, desplazamiento de contenedores y bolsas de agua sin que revistiesen incidencias mayores