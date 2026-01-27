Mi cuenta

Vilagarcía

Las obras en un edificio obligan a cortar al tráfico este jueves la avenida Juan Carlos I

La instalación de una grúa de grandes dimensiones en la zona del Concello conlleva ocupar toda la vía

Fátima Frieiro
27/01/2026 11:01
Imagen de la calle Juan Carlos I
La colocación de una grúa de grandes dimensiones para llevar a cabo las obras que se están ejecutando en el edificio Dorna obligarán a cortar el tráfico este jueves en la avenida Juan Carlos I. La Policía Local señalizará debidamente los puntos de corte y también los desvíos y reforzará la presencia de agentes para garantizar la fluidez de la circulación.

Tal y como explican desde el Concello el cierre empezará a las ocho de la mañana y la previsión es que este se mantenga hasta las ocho de la tarde. Durante este tramo del día los vehículos que circulen por la avenida dirección Carril tendrán que desviarse por detrás del Concello hacia la Praza Xoán XXIII y seguir por la calle Ramón Piñeiro López para enlazar con Rosalía de Castro por la calle Santa Lucía.

En el caso del sentido contrario - los coches que circulen desde Carril hacia el centro- el problema se solucionará utilizando las mismas vías: los coches que vengan de Rosalía de Castro con dirección San Roque se desviarán por Santa Lucía y Ramón Piñeiro para incorporarse a Juan Carlos I por Xoán XXIII.

