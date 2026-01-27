Mi cuenta

Vilagarcía

La Xunta califica de "desleal" que el Gobierno anuncie plazas judiciales sin consultarles y critica que no se refuerce Vilagarcía

El conselleiro Diego Calvo defiende que son las comunidades las que conocen las necesidades

Olalla Bouza
27/01/2026 19:34
María Sampedro y el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, se reunieron en Santiago en una primera toma de contacto tras tres meses de la investidura de ella como alcaldesa de Ribeira
El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo
Cedida
La Xunta califica de “deselealdade” que el Gobierno central avance en la tramitación de un proyecto de Real Decreto para crear 500 nuevas unidades judiciales este año sin consultar con la comunidad. 

En este sentido, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, incide en el que Ministerio que dirige Fernando Grande Marlaska debería tener en cuenta las necesidades autonómicas.

 Entre otras cuestiones, critica que no se cree ninguna plaza en Vilagarcía, así como en otras localidades, para “paliar a carga de traballo” de los tribunales de primera instancia. 

Además, considera una “tomadura de pelo” que, un día después de difundirse el comunicado por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la Xunta recibió una comunicación oficial solicitando información. 

Plazas insuficientes

“Non compartimos en absoluto este modo de traballar e así llo trasladaremos”, dice Calvo. En el caso de Galicia, es la Xunta, en el marco de la Comisión Mixta de Xustiza junto con el Tribunal Superior de Xustiza, la que comunica cada año al Gobierno central las unidades judiciales que considera necesarias. Diego Calvo considera que es “insuficiente”, ya que de las 500 plazas solo 19 son para reforzar tribunales de instancia y audiencias en Galicia.

