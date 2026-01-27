Esta es la fecha para ver a James Rodhes en Vilagarcía

Imagen del cartel del concierto

La agenda cultural del Concello incluye un concierto que el popular James Rodhes ofrecerá el 27 de marzo, a las 20:30 horas, en el Auditorio Municipal. El músico, de origen británico, presentará 'Manía', un espectáculo muy personal en el que, además de interpretar obras de sus compositores clásicos preferidos, charlará e interactuará con el público presentando cada uno de los temas y el contexto en el que se compusieron, además de la razón de elegirlos.

Las entradas saldrán mañana a la venta a través de Ataquilla, a 42, 40 y 38 euros, para las zonas A, B y C e incluyendo los gastos de gestión.

En 'Manía', el pianista, que guarda una gran relación con Galicia y con el idioma gallega, interpretará obras de Chopen, Rachmaninov, Brahms, Schubert, Beethoven y Bach, a la vez que compartirá con el público la historia de su vida (marcada por una infancia en la que sufrió abusos y malos tratos) y cómo la música le ayudó a superar los peores obstáculos.

Además de por su faceta de pianista, Rodhes destaca por haberse convertido en un importante divulgador musical. Su carrera despegó en 2009, cuando su mánager lo anima a grabar su primer disco. Desde entonces, publicó numerosos álbums y libros, incluyendo su exitoso 'Instrumental. Memorias de música, medicina y locura'. Tras colaborar un tiempo en el programa de radio 'A vivir', de Javier del Pino, en la Cadena Ser, actualmente tiene en este medio su propio espacio: 'En clave Rodhes'.

Conocido como el 'enfant terrible' de la música clásica, Rodhes destaca por su carisma, talento y estilo de 'stand up' en el escenario, ofreciendo una experiencia distinta y única a los recitales tradicionales.