El viento arrastra una cama elástica, que golpea un coche expuesto en un concesionario que sufre importantes daños

Daños ocasionados por el viento en otro punto de Vilagarcía

El fuerte viento que ha soplado en las últimas horas en Vilagarcía ha dejado episodios e incidentes curiosos. La Policía Local acudió a un concesionario de coches en el que uno de los turismos que estaba aparcado en la explanada para ser matriculado recibió un fuerte golpe por parte de una cama elástica que había sido desplazada por el aire. El golpe ocasionó daños importantes tanto en el techo del vehículo como en el parabrisas. Ahora será el propietario de la cama elástica el que deberá hacer frente al pago de los desperfectos.