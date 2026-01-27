Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El viento arrastra una cama elástica, que golpea un coche expuesto en un concesionario que sufre importantes daños

El propietario del elemento deberá hacerse cargo del coste de las reparaciones

Fátima Frieiro
27/01/2026 16:29
Daños ocasionados por el viento en otro punto de Vilagarcía
Daños ocasionados por el viento en otro punto de Vilagarcía
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El fuerte viento que ha soplado en las últimas horas en Vilagarcía ha dejado episodios e incidentes curiosos. La Policía Local acudió a un concesionario de coches en el que uno de los turismos que estaba aparcado en la explanada para ser matriculado recibió un fuerte golpe por parte de una cama elástica que había sido desplazada por el aire. El golpe ocasionó daños importantes tanto en el techo del vehículo como en el parabrisas. Ahora será el propietario de la cama elástica el que deberá hacer frente al pago de los desperfectos.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

En Oubiña la imagen del Umia desbordado dejó escenas impactantes

Los últimos fuertes coletazos de Joseph desbordan el Umia y desprenden bateas, fachadas y árboles
Fátima Frieiro
Imagen del cartel del concierto

Esta es la fecha para ver a James Rodhes en Vilagarcía
Olalla Bouza
Xoel Otero en el Campeonato Gallego de Ourense

Xoel Otero se proclama campeón gallego Sub 23 en vallas
María Caldas
Imagen de la fachada del Concello de Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo recupera "cierta normalidad" tras el ciberataque
C. Hierro