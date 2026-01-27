Mi cuenta

Vilagarcía

El PP de Vilagarcía pide una solución "urgente" al "estado lamentable" del pabellón de Carril

Ana Granja acusa al gobierno local de "falta de planificación crónica"

Olalla Bouza
27/01/2026 19:09
Visita al pabellón de Carril
Visita al pabellón de Carril
Cedida
El Partido Popular de Vilagarcía advierte del “estado lamentable” del pabellón municipal de Carril y reclama al gobierno local una intervención urgente. 

Tras recoger quejas de la vecindad y personas usuarias, así como de los clubs que entrenan a diario, los populares califican de “inadmisible” la situación de deterioro de las instalaciones. Lamentan desde la formación que lidera Ana Granja que, pese a las “supostas melloras recentes” por parte del ejecutivo, el pabellón sigue presentando “problemas graves que poñen en risco a seguridade dos usuarios”.

 Entre las principales deficiencias, desde el PP señalan las “persistentes goteiras que, a día de hoxe, manteñen practicamente o 80% da pista inundada e obrigan a colocar baldes e toallas para recoller augas, ademais do desagradable estado dos vestuarios”.

 Estas cuestiones ya fueron denunciadas, recuerdan, por el grupo del PP y llevadas a Pleno, en 2023. “A solución do executivo de Alberto Varela foi colocar uns deshumidificadores e anunciar unhas obras para acabar coas filtracións e que, a todas luces, resultaron ser outra chapuza”, apuntan los populares. Granja incide en que “facer as cousas dúas veces, por non facelas ben á primeira, sálenos moi caro a todos” y es, dice, “unha falta de planificación crónica".

