Dos caballos irrumpen en la Avenida de Pontevedra en Vilagarcía y causan daños a un coche

Imagen de archivo de un caballo que no guarda relación con los hechos GonzaloSalgado

Dos caballos irrumpieron de forma repentina esta mañana en la Avenida de Pontevedra, uno de los principales accesos a Vilagarcía desde el sur, sorprendiendo a un conductor que trató de evitarlos, pero sin conseguirlo. El hombre activó los mecanismos de frenada, pero no fue capaz de detenerlo a tiempo.

Como consecuencia del golpe, el coche sufrió daños y también uno de los caballos resultó lesionado. Hasta la zona se desplazó la Policía Local de Vilagarcía. El propietario de los animales tendrá que hacerse cargo de los daños en el vehículo.