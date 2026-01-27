Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Dos caballos irrumpen en la Avenida de Pontevedra en Vilagarcía y causan daños a un coche

El conductor trató de frenar pero no fue posible y uno de los equinos también resultó herido

Olalla Bouza
27/01/2026 16:39
Imagen de archivo de un caballo que no guarda relación con los hechos
Imagen de archivo de un caballo que no guarda relación con los hechos
GonzaloSalgado
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

Dos caballos irrumpieron de forma repentina esta mañana en la Avenida de Pontevedra, uno de los principales accesos a Vilagarcía desde el sur, sorprendiendo a un conductor que trató de evitarlos, pero sin conseguirlo. El hombre activó los mecanismos de frenada, pero no fue capaz de detenerlo a tiempo.

Como consecuencia del golpe, el coche sufrió daños y también uno de los caballos resultó lesionado. Hasta la zona se desplazó la Policía Local de Vilagarcía. El propietario de los animales tendrá que hacerse cargo de los daños en el vehículo.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Anselmo Noia, portavoz del BNG, en una imagen de archivo

El BNG de O Grove pide impulsar la gestión pública y no privatizar el servicio del agua
C. Hierro
Maite Tocino, alcaldesa de Pontecesures

Cesures pedirá que se le amplíe el plazo para tomar una decisión en gestión de residuos
Fátima Pérez
Lidia Aboy en Francia

Lidia Aboy se hace con dos oros en el French Meeting Internacional
María Caldas
Imagen de un momento del Pleno

Los trabajadores del Concello de O Grove llevan al Pleno sus reivindicaciones laborales
C. Hierro