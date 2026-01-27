Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Da positivo en drogas tras ser interceptado de madrugada por la Policía en Doutor Tourón

Los agentes le dieron el alto e inmovilizaron el vehículo en el depósito municipal

Fátima Frieiro
27/01/2026 11:07
Una foto de archivo en un control aleatorio de la Policía Local
Agentes de la Policía Local de Vilagarcía detectaron, sobre las cinco y media de la pasada madrugada, un vehículo que circulaba de forma sospechosa por las inmediaciones de la avenida Doutor Tourón. Tras darle el alto, y según fuentes del cuerpo municipal, los agentes se percataron de que el conductor presentaba signos externos compatibles con el consumo de sustancias estupefacientes. Fue entonces cuando se le practicó el test de drogas, arrojando este un resultado positivo.

Tras las pruebas los agentes iniciaron un expediente de denuncia y el vehículo en cuestión fue inmovilizado en el depósito municipal. El hombre se enfrenta a una multa de 1000 euros y a la pérdida de seis puntos del carné. En todo caso las pruebas del test se comprobará ahora al Servizo de Toxicoloxía Conductual do Instituto de Ciencias Forenses de la USC, que es el que confirma los resultados.

