Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Comienzan los pasos para musealizar la cetárea romana y la puerta marítima del Castro Alobre de Vilagarcía

La redacción del proyecto correrá a cargo de Citania Arqueoloxía, que llevó a cabo el control de los terrenos de Valle-Inclán y la posterior excavación

Olalla Bouza
27/01/2026 18:05
Excavaciones en la finca de Valle Inclán
Excavaciones en la finca de Valle Inclán
Gonzalo Salgado
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El Concello de Vilagarcía da un paso más para la creación del gran parque arqueológico del Castro Alobre, contratando la redacción del proyecto para la musealización de la cetaria romana y de la puerta marítima encontradas en la parcela da la Avenida Valle-Inclán. La tarea fue encomendada a la empresa especializada Citania Arqueoloxía, la misma que hizo el control y las catas en los terrenos propiedad de la empresa Mercadona, por lo que cuenta con "un fondo coñecemento do xacemento e da contorna", explican desde Ravella.

El proyecto se adjudicó por un precio de 968 euros y un plazo de entrega de tres meses. Los trabajos se llevarán a cabo en la parcela comprendida entre el supermercado, el parque Enrique Valdés Bermejo y la finca de O Montiño, en la que se emplaza el asentamiento castrexo.

La zona a poner en valor suma 1.016 metros cuadrados, al haberse ampliado la superficie a proteger tras la aparición de la puerta marítima, un acceso con rampa por la que entraban las barcas. La actuación consistirá en la musealización de los hallazgos allí encontrados y su integración en el conjunto formado por el jardín botánico y el Castro de Alobre, para lo cual también se prevé habilitar un paso que comunique estas áreas y permita a los visitantes tener acceso directo a todos los espacios de esta zona natural y arqueológica de Vilagarcía.

Intensa actividad comercial por vía marítima

Desde Ravella definen el proyecto como "ambicioso" y enmarcado en la política de protección y conservación del patrimonio cultural "que está a desenvolver o goberno local dende hai anos" y que se complementa, inciden, con la puesta en valor y apertura al público de estos bienes, para promover su conocimiento y disfrute. La intención, señalan fuentes municipales, es doble: que la vecindad conozca mejor su historia y orígenes y disponer de un importante y atractivo recurso turístico.

Tras años de estudio y de varias prospecciones y proyectos arqueológicos desarrollados en el entorno, resulta poblado que el Alobre fue un asentamiento activo entre los siglos I antes de nuestra era y IV de la era actual (aunque se tienen encontrado ánforas de dos siglos antes). El origen diverso de otras piezas encontradas en el lugar- procedentes incluso de culturas mediterráneas- ponen de manifiesto una intensa actividad comercial vía marítima. Ya en la primera mitad del siglo XX se descubrió en el lugar un ara romana en honor a Neptuno y una necrópolis.

Además de las estructuras de planta ovalada y los restos de un horno castrexo exhumados y abiertos al público en O Montiño, desde hace y años, fruto de las diversas campañas de excavaciones y del proyecto de musealización realizados ya en el siglo XXI, gracias al nuevo proyecto que promueve el Concello la ciudadanía podrá visitar también los restos de la fábrica de salazón de la época romana, así como de la puerta marítima que multiplica las dimensiones del yacimiento.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Lidia Aboy en Francia

Lidia Aboy se hace con dos oros en el French Meeting Internacional
María Caldas
Imagen de un momento del Pleno

Los trabajadores del Concello de O Grove llevan al Pleno sus reivindicaciones laborales
C. Hierro
Visita al pabellón de Carril

El PP de Vilagarcía pide una solución "urgente" al "estado lamentable" del pabellón de Carril
Olalla Bouza
Desfile de Entroido en Caldas de Reis en 2025

El Entroido de Caldas suma este año una fiesta privada en A Tafona y repite su desfile escolar
Fátima Pérez