Comienzan los pasos para musealizar la cetárea romana y la puerta marítima del Castro Alobre de Vilagarcía

Excavaciones en la finca de Valle Inclán Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía da un paso más para la creación del gran parque arqueológico del Castro Alobre, contratando la redacción del proyecto para la musealización de la cetaria romana y de la puerta marítima encontradas en la parcela da la Avenida Valle-Inclán. La tarea fue encomendada a la empresa especializada Citania Arqueoloxía, la misma que hizo el control y las catas en los terrenos propiedad de la empresa Mercadona, por lo que cuenta con "un fondo coñecemento do xacemento e da contorna", explican desde Ravella.

El proyecto se adjudicó por un precio de 968 euros y un plazo de entrega de tres meses. Los trabajos se llevarán a cabo en la parcela comprendida entre el supermercado, el parque Enrique Valdés Bermejo y la finca de O Montiño, en la que se emplaza el asentamiento castrexo.

La zona a poner en valor suma 1.016 metros cuadrados, al haberse ampliado la superficie a proteger tras la aparición de la puerta marítima, un acceso con rampa por la que entraban las barcas. La actuación consistirá en la musealización de los hallazgos allí encontrados y su integración en el conjunto formado por el jardín botánico y el Castro de Alobre, para lo cual también se prevé habilitar un paso que comunique estas áreas y permita a los visitantes tener acceso directo a todos los espacios de esta zona natural y arqueológica de Vilagarcía.

Intensa actividad comercial por vía marítima

Desde Ravella definen el proyecto como "ambicioso" y enmarcado en la política de protección y conservación del patrimonio cultural "que está a desenvolver o goberno local dende hai anos" y que se complementa, inciden, con la puesta en valor y apertura al público de estos bienes, para promover su conocimiento y disfrute. La intención, señalan fuentes municipales, es doble: que la vecindad conozca mejor su historia y orígenes y disponer de un importante y atractivo recurso turístico.

Tras años de estudio y de varias prospecciones y proyectos arqueológicos desarrollados en el entorno, resulta poblado que el Alobre fue un asentamiento activo entre los siglos I antes de nuestra era y IV de la era actual (aunque se tienen encontrado ánforas de dos siglos antes). El origen diverso de otras piezas encontradas en el lugar- procedentes incluso de culturas mediterráneas- ponen de manifiesto una intensa actividad comercial vía marítima. Ya en la primera mitad del siglo XX se descubrió en el lugar un ara romana en honor a Neptuno y una necrópolis.

Además de las estructuras de planta ovalada y los restos de un horno castrexo exhumados y abiertos al público en O Montiño, desde hace y años, fruto de las diversas campañas de excavaciones y del proyecto de musealización realizados ya en el siglo XXI, gracias al nuevo proyecto que promueve el Concello la ciudadanía podrá visitar también los restos de la fábrica de salazón de la época romana, así como de la puerta marítima que multiplica las dimensiones del yacimiento.