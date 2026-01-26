Vilagarcía repartirá hasta 7.300 euros en premios en el Entroido

Uno de los grupos que participó en el desfile del Entroido de Vilagarcía en otras ediciones Gonzalo Salgado

Pasadas las fiestas navideñas y la "cuesta de enero" Vilagarcía ya lo tiene todo preparado para el Entroido. El Concello repartirá hasta 7.300 euros en premios entre quienes luzcan las mejores máscaras, disfraces y carrozas. Será el martes 17 de febrero a partir de las cinco de la tarde en el gran desfile que recorrerá las principales calles de la localidad. La inscripción para participar puede hacerse del 2 al 13 de febrero.

Como es habitual se establecen tres modalidades de participación: infantil (hasta los 13 años), general y comparsa. En las dos primeras habrá categoría individual y de parejas, mientras que en la de comparsas se divide entre grupos de menos de 20 componentes y de más. Se concederán tres premios en cada apartado, con dotaciones económicas que oscilan entre los 50 y los 1.300 euros.

Premio especial al choqueiro

Desde hace unos años, y con el objetivo de recuperar una figura emblemática en el carnaval gallego, Vilagarcía también premia a los mejores choqueiros. Hay reservada una partida de 500 euros para galardonar a las mejores disfraces en esta figura.

La Concellería de Cultura también dispone de una mención del jurado y premios especiales para la mejor carroza y animación, dotado cada uno de ellos de 500 euros.

Más actividades

La programación del Entroido de Vilagarcía va, en todo caso, más allá del desfile de disfraces y carrozas. El lunes 16 por la tarde habrá un gran baile infantil en la Praza da Peixería amenizado por La Duendeneta. Esta, además de ofrecer un repertorio de música festiva, animará a los asistentes e invitará a la participación en las coreografías guiadas y en los juegos interactivos. Los niños y niñas también podrán participar en los distintos talleres creativos gratuitos que impartirá el personal de Servizos Integrais de Formación.

Carril y Vilaxoán

Como no podía ser de otra forma el Entroido también se vivirá al máximo en Carril y Vilaxoán. El centro sociocultural de O Preguntoiro acogerá el viernes 20 de febrero a partir de las 20:30 el festival de comparsas. El único que se vivirá en el municipio, dado que el centro ha renunciado a él por falta de participantes. El día después, el sábado 21, será el Enterro da Sardiña a las 19:30 horas con salida de la lonja.

En el caso de Carril el Gato Negro organiza el domingo 22 también su Enterro da Sardiña. Sale a las 18:30 horas desde la sede de la entidad y recorre las principales calles del pueblo con una comitiva fúnebre en la que participarán los grupos y comparsas "O que quiera que veña", ANPA A Escardia, Os Jatiños y el grupo tradicional Malveiras. También, como no podía ser de otra forma, curas y plañideras.