Diario de Arousa

Vilagarcía

Vilagarcía repartirá hasta 7.300 euros en premios en el Entroido

El gran desfile de disfraces y carrozas será el martes 17 y las comparsas serán solo en Vilaxoán el 22

Fátima Frieiro
26/01/2026 13:08
Uno de los grupos que participó en el desfile del Entroido de Vilagarcía en otras ediciones
Gonzalo Salgado
Pasadas las fiestas navideñas y la "cuesta de enero" Vilagarcía ya lo tiene todo preparado para el Entroido. El Concello repartirá hasta 7.300 euros en premios entre quienes luzcan las mejores máscaras, disfraces y carrozas. Será el martes 17 de febrero a partir de las cinco de la tarde en el gran desfile que recorrerá las principales calles de la localidad. La inscripción para participar puede hacerse del 2 al 13 de febrero.

Como es habitual se establecen tres modalidades de participación: infantil (hasta los 13 años), general y comparsa. En las dos primeras habrá categoría individual y de parejas, mientras que en la de comparsas se divide entre grupos de menos de 20 componentes y de más. Se concederán tres premios en cada apartado, con dotaciones económicas que oscilan entre los 50 y los 1.300 euros.

Premio especial al choqueiro

Desde hace unos años, y con el objetivo de recuperar una figura emblemática en el carnaval gallego, Vilagarcía también premia a los mejores choqueiros. Hay reservada una partida de 500 euros para galardonar a las mejores disfraces en esta figura.

La Concellería de Cultura también dispone de una mención del jurado y premios especiales para la mejor carroza y animación, dotado cada uno de ellos de 500 euros.

Más actividades

La programación del Entroido de Vilagarcía va, en todo caso, más allá del desfile de disfraces y carrozas. El lunes 16 por la tarde habrá un gran baile infantil en la Praza da Peixería amenizado por La Duendeneta. Esta, además de ofrecer un repertorio de música festiva, animará a los asistentes e invitará a la participación en las coreografías guiadas y en los juegos interactivos. Los niños y niñas también podrán participar en los distintos talleres creativos gratuitos que impartirá el personal de Servizos Integrais de Formación.

Carril y Vilaxoán

Como no podía ser de otra forma el Entroido también se vivirá al máximo en Carril y Vilaxoán. El centro sociocultural de O Preguntoiro acogerá el viernes 20 de febrero a partir de las 20:30 el festival de comparsas. El único que se vivirá en el municipio, dado que el centro ha renunciado a él por falta de participantes. El día después, el sábado 21, será el Enterro da Sardiña a las 19:30 horas con salida de la lonja.

En el caso de Carril el Gato Negro organiza el domingo 22 también su Enterro da Sardiña. Sale a las 18:30 horas desde la sede de la entidad y recorre las principales calles del pueblo con una comitiva fúnebre en la que participarán los grupos y comparsas "O que quiera que veña", ANPA A Escardia, Os Jatiños y el grupo tradicional Malveiras. También, como no podía ser de otra forma, curas y plañideras.

