Una placa en el Juzgado recordará la memoria de Luis Pando, juez asesinado en 1936

Imagen de la fachada del edificio judicial en Vilagarcía G. Salgado

La memoria de Luis Pando y su lucha y defensa de los valores democráticos quedará fijada en una placa conmemorativa en los juzgados de Vilagarcía. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de autorizar a la Iniciativa Cidadá pola Memoria Histórica la colocación de este elemento en homenaje a esta figura clave en la historia local y que fue en su día juez de profesión. Desde el colectivo buscan avanzar en lo que ellos mismos definen como un “proceso de reparación institucional” y que “busca recoñecer a figura dun xuíz que encarnou a defensa da legalidade democrática”.

Cabe recordar que el Concello puso el nombre de Pando a la zona que, anteriormente, era conocida como General Yagüe en Trabanca Sardiñeira. Una decisión que no gustó ni a los colectivos de la memoria local ni tampoco a la familia del juez. Ahora, con la colocación de esta placa, las asociaciones memorísticas buscan darle a Pando el lugar que consideran que merece. El juez ejerció en Vilagarcía entre 1932 y 1936 y mantuvo una fidelidad total a la Constitución republicana frente al golpe militar de 1936. Esta posición le costó su detención, su destitución y un consello de guerra sin garantías que terminó con su ejecución el 4 de diciembre de 1936.

Estreno de “Lola” y homenaje a tres mujeres represaliadas Vilagarcía tendrá esta semana un calendario plagado de actividades relacionadas con la memoria. Este jueves a las 20 horas se inaugura en la Casa da Cultura la exposición “As portas do horror. O Campo de Concentración de Camposancos”. Justo después será el estreno en la ciudad del documental “Lola”, dirigido por Antón Caeiro y reocnocido con el premio a la mejor dirección en el último festival OUFF. El sábado a partir de las 12:30 horas en el cementerio de Rubiáns será el acto homenaje a Josefa González, Juana Núñez y Pilar Fernández, represaliadas.

Desde la Iniciativa y también desde O Faiado da Memoria indican que Pando es “un símbolo da integridade ética e profesional, e o seu compromiso coa Xustiza converteuno nunha vítima directa da represión franquista, como cidadán e servidor público”. La placa propuesta –y ya autorizada por el TSXG– recordará que la independencia judicial y la defensa de la legalidad son pilares esenciales de la democracia y que hubo quien pagó con su vida para mantenerlos en pie.

Cabe recordar que el sábado, entre otros actos, es el Xantar da Memoria en el Gato Negro y que el precio es de 30 euros a ingresar en un número de cuenta.