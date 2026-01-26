Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Una placa en el Juzgado recordará la memoria de Luis Pando, juez asesinado en 1936

El TSXG autoriza a la Iniciativa Cidadá a colocar este elemento conmemorativo

Fátima Frieiro
26/01/2026 17:46
Imagen de la fachada del edificio judicial en Vilagarcía
G. Salgado
La memoria de Luis Pando y su lucha y defensa de los valores democráticos quedará fijada en una placa conmemorativa en los juzgados de Vilagarcía. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de autorizar a la Iniciativa Cidadá pola Memoria Histórica la colocación de este elemento en homenaje a esta figura clave en la historia local y que fue en su día juez de profesión. Desde el colectivo buscan avanzar en lo que ellos mismos definen como un “proceso de reparación institucional” y que “busca recoñecer a figura dun xuíz que encarnou a defensa da legalidade democrática”.

Cabe recordar que el Concello puso el nombre de Pando a la zona que, anteriormente, era conocida como General Yagüe en Trabanca Sardiñeira. Una decisión que no gustó ni a los colectivos de la memoria local ni tampoco a la familia del juez. Ahora, con la colocación de esta placa, las asociaciones memorísticas buscan darle a Pando el lugar que consideran que merece. El juez ejerció en Vilagarcía entre 1932 y 1936 y mantuvo una fidelidad total a la Constitución republicana frente al golpe militar de 1936. Esta posición le costó su detención, su destitución y un consello de guerra sin garantías que terminó con su ejecución el 4 de diciembre de 1936.

Estreno de “Lola” y homenaje a tres mujeres represaliadas

Vilagarcía tendrá esta semana un calendario plagado de actividades relacionadas con la memoria. Este jueves a las 20 horas se inaugura en la Casa da Cultura la exposición “As portas do horror. O Campo de Concentración de Camposancos”. Justo después será el estreno en la ciudad del documental “Lola”, dirigido por Antón Caeiro y reocnocido con el premio a la mejor dirección en el último festival OUFF. El sábado a partir de las 12:30 horas en el cementerio de Rubiáns será el acto homenaje a Josefa González, Juana Núñez y Pilar Fernández, represaliadas.

Desde la Iniciativa y también desde O Faiado da Memoria indican que Pando es “un símbolo da integridade ética e profesional, e o seu compromiso coa Xustiza converteuno nunha vítima directa da represión franquista, como cidadán e servidor público”. La placa propuesta –y ya autorizada por el TSXG– recordará que la independencia judicial y la defensa de la legalidad son pilares esenciales de la democracia y que hubo quien pagó con su vida para mantenerlos en pie.

Cabe recordar que el sábado, entre otros actos, es el Xantar da Memoria en el Gato Negro y que el precio es de 30 euros a ingresar en un número de cuenta.

